Rodrigo, Parejo, Gameiro... Habla el segundo de Marcelino

Rubén Uría, segundo entrenador de Marcelino García Toral en el Valencia CF, ha concedido una entrevista al programa Tribuna Deportiva de la 97.7 Radio Levante en la que analiza la actualidad del equipo y del club. Esta es la entrevista completa con el periodista Héctor Gómez.

Eres una de las personas de más confianza de Marcelino. Lleváis un montón de años trabajando juntos.

Somos tres. Marce, Isma (Fernández, preparador físico) y yo. Ellos dos llevan 16 años, yo llevo 14. Tenemos una relación, no solo profesional. La profesional creo que ha pasado a un segundo plano. Es más familiar, es de complicidad, de amistad. Somos los tres muy diferentes y a la vez con una misma idea, un mismo objetivo y una ambición y unas ganas de hacer las cosas bien que nos ha llevado a estar en un gran club como el Valencia.

Nosotros tenemos una visión de Marcelino entrenador, pero tú tienes una visión de Marcelino persona, amigo, pero también entrenador. ¿Cómo es Marcelino García Toral?

Marcelino a nivel profesional es muy metódico, controla todo, es una persona que domina prácticamente todas las variables de rendimiento. Le gusta estar encima de todo, no le gusta que le hagan el trabajo, le gusta pegar a él la última pincelada. Ahora mismo en el cuerpo técnico véis que somos muchos de rojo, todos los de rojo hacen una faena grande, mucho trabajo, muchas horas detrás. Pero todo ese trabajo que hacen todos los de rojo al final la última pincelada la da él. Nada se le da hecho, por decirlo de alguna manera. Creo que a nivel técnico-táctico es un entrenador que intenta dominar las dos facetas ofensiva y defensiva y es muy metódico en ello. Al final mantenerte en la élita tantos años y al final refrendado con estar en un gran club como el Valencia es el trabajo de esos años.

¿Delega en todos los que estáis alrededor suyo?

Él hace todo y controla todo y nosotros estamos ahí de apoyo digamos. Yo a Marce ahora no hace falta que me haga una pregunta. Yo cuando lo veo ya sé si necesita esa ayuda o va todo rodado. No suele preguntar. Es más de refrozar lo que él piensa que de tener dudas. Es una persona con un criterio muy seguro. Tiene una capacidad de liderazgo muy grande. Yo en estos años no lo he vista dudar nunca.

Quiero echar la vista atrás un año. Justo acabábais de iniciar la andadura en el Valencia CF y todo lo que ahora es ilusión el año pasado eran dudas. ¿Qué ha cambiado de un año para otro?

Cuando nos llamó el Valencia y llegamos a un acuerdo, nosotros veníamos con total seguridad de que las cosas se iban a hacer bien. Creemos que uno de los mayores éxitos del Valencia de estos años es la llegada de Mateu Alemany.

¿Ha cambiado mucho la manera de trabajar con Pablo Longoria? ¿Qué le aporta Pablo Longoria al Valencia?

Conocimiento de mercado. Es una persona muy tranquila, muy serena. Lo conocemos desde hace muchos años. Es un chico fenomenal, con una capacidad de conocimiento del mercado increíble. Filtra lo que Marce le dice.

¿Qué aporta Pizzini? ¿Por qué al final termináis decidiendo Pizzini?

Por fortaleza, por ambición, por ganas de venir al Valencia y porque creemos que nos va a aportar un plus defensivo que ha mejorado en los últimos años. En las últimas temporadas ha dado un paso hacia la solvencia defensiva.

Una pregunta sobre el sistema. 4-4-2 es el sistema que habéis utilizado siempre. ¿Sólo contempláis el 4-4-2?

En principio creemos que es el que más equilibrio nos da tanto en ataque como en defensa, dominamos transiciones. Es la metodología que hemos seguido siempre. Creo que nos ha ido bien y Marce tiene fe y confianza en eso. Para ello necesitas un tipo de jugadores. Por eso firmas futbolistas con un determinado perfil. Si se podría cambiar en algun partido puntual con tres por dentro, con un mediopunta y dos puntas...Pero lo que es casi innegociable es jugar con dos delanteros y línea de cuatro.

¿Hacia dónde va a evolucionar el Valencia que vimos la pasada temporada?

Queremos que evolucione hacia más solvencia defensiva. El año pasado tuvimos una racha que encajábamos todos los partidos un gol. Eso nos creó una incertidumbre de no dominar los partidos. Queremos dominar los partidos, queremos dominar las áreas y que las transiciones sean mejores. Creo que al final si el público estaba contento con 55 minutos queremos que nuestro público esté contento con 75.

Si tuvieramos que fijarnos una referencia de un equipo europeo, ¿a qué se puede asemejar el Valencia de Marcelino?

Como proyecto de ambición, el Atlético de Madrid. Como juego hay una mezcla entre algunos equipos. Unas transiciones rápidas como el Real Madrid, una solvencia defensiva como el Atlético, juego de posición del Barça... Siempre aspiras a tener un balance ofensivo-defensivo bueno, dominar los partidos.

Da la sensación de que queréis dotar la plantilla de podería físico. Diakhaby, Racic, Pizzini... ¿´Cuál es la idea con ese tipo de jugadores?

Consideramos que para competir en Europa es importante el tema físico de fortaleza. Si en el mercado se nos ponen a tiro jugadores de envergadura y que consideramos que está en el perfil idóneo es mejor para ganar en fiabilidad defensiva y ofensiva.

¿Cambia mucho la temporada con Champions a nivel planificación de pretemporada, de entrenamientos, tener la plantilla hecha?

Es una competición exigente y bonita. Pero después no puedes olvidar que lo que nos da de comer es la Liga. Tenemos que ser fiables en las dos competiciones. Sí es verdad que el jugar competición europea te hace tener otra visión de lo que es la planificación.

Decía Marcelino el martes que el calendario no sabía decir si era mejor o peor que el del año pasado. Este año se empieza contra el Atleti. ¿Es un calendario más dificil, menos? ¿Influye mucho el jugar Champions?

Yo lo que me he fijado es que no tenemos bloques de partidos contra equipos digamos 'de nuestra Liga'. Pero al final la clasificación te va poniendo piedras con las que no contabas. Vamos a ir viendo. Yo creo que el calendario a priori no es malo. Es verdad que hubiésemos preferido empezar contra otro equipo, un equipo menos fuerte.Es el que ha tocado y hay que ganar el primer partido en Mestalla.

¿Cabe Zaza en la plantilla del Valencia?

Está trabajando como uno más. Él sabe cuál es su situación. Se la hemos dicho y al final estamos trabajando con los que tenemos. Está trabajando Nacho Gil, está trabajando Álvaro Medrán. Están trabajando todos los que han estado cedidos. Todos y cada uno de los integrantes de la plantilla saben cuál es su situación porque el entrenador se lo ha dicho.

¿Qué perfil se busca para la delantera?

Creemos que para mejorar necesitamos un delantero que nos pueda dar velocidad, gol, asociación, que haya concursado en partidos importantes.

Te pregunto por la banda izquierda. Marcelino insiste en que hacen falta dos. Guedes está loco por venir al Valencia. ¿Eso cambia mucho la planificación?

Día a día vamos viendo cómo va poniéndose el mercado y tenemos noticias. Hay que tener fe en que los jugadores que van a estar el 31 de agosto son los que queremos. Para nosotros es un dato importante que Guedes quiera venir.

¿El otro extremo es un perfil Guedes u os encaja más un jugador que pueda ir hacia dentro?

Nosotros por nuestra metodología queremos que una de las bandas sea un poco más juego interior y la otra banda sea un poco más cuchillo. Así es la configuración de lo que queremos de plantilla. En ese sentido tenemos a Ferrán, Carlos, Wass. Al final vamos a configurar una plantilla con lo que queremos, con el perfil de jugador interior y jugador de espacio y velocidad.

¿Hoy la plantilla es mejor que la del año pasado?

La del año pasado nos dio mucho. El 31 de agosto seguramente sí.

Te pregunto por los tres nuevos. Diakhaby.

Una adaptación muy buena. Sabíamos de sus condiciones, pero después hay que verlo en el entorno y en situación. El chico está haciendo un esfuerzo grande por ponerse físicamente a tono, venía un poco fuera de los parámetros que queremos nosotros a nivel físico. Está trabajando muy bien. La ayuda de Kondogbia nos está sirviendo mucho. Creemos que va a ser un jugador muy importante en el futuro. Hay que tener paciencia con él porque es muy joven y viene de otro fútbol, pero estamos satisfechos con su trabajo.

Racic.

Tiene un buen manejo. Pablo lo conocía mejor. Nos parecía un jugador interesante, con futuro. Ahora en pretemporada nos está dejando unas pinceladas de que puede ser en el futuro un jugador importante.

¿Le véis sitio?

Nos falta Coquelin, Carlos y Wass pueden jugar por dentro. Hay que tener paciencia con él. Creo que es un chico que puede ser un buen jugador para el futuro.

Wass. ¿Por dentro, por fuera? Atendiendo a lo que dijo Marcelino lo ve más en banda.

Va asimilando conceptos. Es un poco un comodín que puede jugar en las dos posiciones, incluso puede jugar en el lateral derecho en un momento dado. Es un jugador experto, con muchos partidos, fuerte. Tiene una capacidad de absorción de ideas importante. Hizo todo lo posible por venir. Le está sorprendiendo un poco el ritmo de entrenamiento, pero se va adaptando.

Te pregunto por Jordi Escobar. Es cadete. Nos sorprende la facilidad con la que se ha metido en el grupo y ha debutado en dos partidos.

Hay jugadores en la base del Valencia que aseguran el valencianismo. La gente de la cantera te da ese plus de sentimiento cara a la afición. Nosotros somos personas de cantera. Marce estuvo en Mareo alrededor de 10-12 años, yo también. Es lo que hemos vivido. Con Jordi, con Kangin, con todos los que vienen por detrás, yo creo que está el futuro asegurado. Tenemos que tener mucha paciencia. Ahora tienen una irrupción bueno, pero tienen que seguir cumpliendo pasos, es un proceso. Estarán en dinámica. La cantera está haciendo un buen trabajo.

Dani Parejo. Lo quiere Valverde para el Barça. ¿Qué significaría para el cuerpo técnico perder a Parejo?

No nos lo hemos planteado. Es nuestro capitán, como bien dijo el presidente. Dani para el Valencia es un futbolista muy importante. Esperemos que no se vaya.

Si se va Parejo, ¿habrá recambio?

Ahora mismo no hemos visto nada. No creemos que se vaya. Ni creemos ni queremos.

¿Y con Rodrigo?

Exactamente lo mismo. Somos conscientes de que si un club viene y pone un dineral encima de la mesa estás un poco obligado. Yo veo a Rodrigo y a Dani centrados en el equipo, son los capitanes, están ilusionadísimos, están agradecidos al cambio que hubo de la grada hacia ellos. Los jugadores le dieron la vuelta a una situación y la afición se lo reconoció durante el año.

¿Cuál es el objetivo de la temporada?

Por el bien de todos conseguir entrar en Champions. Sería una bonita temporada estar otra vez arriba compitiendo con los mejores. El suelo es el cuarto puesto. No va a ser fácil. Hay equipos, Sevilla, Villarreal, el Betis está fichando mucho, no sabemos qué va a pasar con el Athletic de Bilbao, Real Sociedad...

¿Puede ser este un Valencia de título?

Es muy dificil. Hay que tener suerte en los sorteos, hay que tener una pizca de fortuna en algún partido, ... Si a nosotros se nos pone a tiro, este Valencia puede ser un Valencia de competir por algo.

Supongo que estáis muy contentos por haber renovado y que os habéis dado cuenta de que Mestalla no era tan fiero como lo pintaban.

Aquí no puede sacar nadie nada. Si les damos, se vuelcan con el equipo. Esa es la impronta que tenemos que mantener. Lo que quiere ver el valencianismo es esa actitud de querer ir a ganar los partidos, de garra.