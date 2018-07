Así está el futuro de Mateu Alemany en el Valencia CF

Una de las grandes preguntas que se hace el valencianismo en las últimas semanas es hasta cuándo tiene contrato con el Valencia CF Mateu Alemany. Al aterrizar en València como director general, allá por finales de marzo de 2017, el protagonista afirmó que tenía un contrato de larga duración, pero nunca se concretó el final del mismo, ya que en aquel momento era mucho más importante comprobar si el ex presidente del Mallorca sería capaz de ordenar un club a la deriva que saber para cuánto tiempo venía.

Ahora, un año y medio después de su llegada, y una vez comprobada su buena gestión al frente del Valencia sí que se ha convertido en una inquietud para el aficionado conocer si el Valencia tiene atado al ejecutivo balear. La respuesta a esta pregunta es firme. Clara. Más allá de contratos, Alemany tiene un compromiso absoluto con Peter Lim: estará en el club tanto tiempo como el asiático quiera contar con él para dirigir la orquesta y ser el hombre fuerte en las decisiones estratégicas, principalmente, a nivel deportivo, donde Alemany ha conseguido restaurar un orden de club de élite y ha construido una estructura que hace un año y medio era inimaginable.



El ejemplo del Mallorca

Alemany está feliz en el Valencia CF y, ahora, mucho más relajado de lo que estaba el año pasado por estas fechas, pese a que sabe que le quedan seis semanas de locura, y es que en los periodos de mercado vive pegado al teléfono móvil. El balear se reunió por primera vez con Meriton en Valencia en enero de 2017, justo dos días después de que el equipo empatara a tres ante Osasuna en Pamplona y se quedara muy cerca de los puestos de descenso; en aquella reunión trató de explicarle a Layhoon, entonces presidenta, y a Anil Murthy, hoy presidente, que las dinámicas de los clubes de fútbol pueden cambiar mucho en lo deportivo simplemente otorgando tranquilidad y estabilidad y puso de ejemplo una experiencia suya en Mallorca, donde entró al club con un equipo que tenía 14 puntos al finalizar la primera vuelta y que se salvó haciendo 37 puntos en la segunda sin fichajes ni cambiando de entrenador.

Después de aquella reunión en Valencia, Alemany también tuvo que esperar la decisión de Singapur porque hasta marzo no le volvieron a llamar. Sin embargo, cuando volvió a sonar su teléfono fue ya para negociar su incorporación a la directiva valencianista. Mateu estuvo dispuesto desde el primer momento a embarcarse en el proyecto porque desde fuera, como aficionado al fútbol, veía lo que ocurría en el Valencia CF y estaba convencido de que la receta para darle la vuelta a la situación era ordenar el club. La negociación fue rápida, pues el mallorquín tenía la espinita clavada de no haber podido hasta entonces trabajar en un grande. Después de sus muchos años en el Mallorca de decirle no al Real Madrid en 2000, le atraía el reto, tenía ganas de que apareciera esa oportunidad en un gran club. Era lo único por lo que estaba dispuesto a regresar al fútbol, ya que desde su salida del Mallorca en 2011 hasta el Valencia tuvo propuestas de clubes, como el Zaragoza, que no le ilusionaron como sí lo hizo la de la entidad de Mestalla, pese a su complicadísima situación.

La lista de salarios, amortizaciones, comisiones a pagar a los agentes... fue algo que dejó a Alemany absolutamente sorprendido cuando se la enseñó Layhoon. No entendía casi nada: jugadores sin valor cobrando fichas de estrella, contratos larguísimos... un entuerto de difícil solución porque había que dar salida a más de 11 futbolistas y algunos de ellos tenían fichas absolutamente desorbitadas que nadie querría pagar. Hace justo un año Alemany vivía estresado porque veía que no había manera de sacar lo que no querían, como ahogaba el FPF y no tenían ni un céntimo en la caja para poder fichar. Por eso, se fichó pagando en larguísimos plazos y se trajeron cedidos con opciones de compra. Hoy todo eso ha cambiado, radicalmente, y la clasificación para la Champions abre un nuevo escenario. Sobre todo, Mateu ha logrado algo que hasta ahora nadie había conseguido y es que Peter Lim le de confianza al frente de la gestión del club. El mallorquín tiene cierta independencia a la hora de gestionar, pese a que las decisiones finales siempre corresponden a Lim. Eso sí, según aseguran fuentes de la zona noble del club, Alemany es el único que ha conseguido que Lim delegue de verdad en alguien dentro del Valencia CF.

Un año y medio después de afrontar un reto tan grande como era reestructurar y levantar al Valencia CF de las cenizas, Alemany ve el futuro con ilusión, sabiendo que aguardan las semanas más locas del mercado y que habrá muchas variaciones, pero junto a Marcelino y Longoria tiene muy clara la hoja de ruta. La apuesta es decidida por el bloque por encima de los nombres, por dar protagonismo a la cantera, donde han renovado a 18 jugadores en solo un año. Al principio todo eran dudas, pero ahora Alemany está convencido de que le queda un largo tiempo en el Valencia CF, a pesar de que nadie desvela el periodo de su vinculación, incluso, podría haber sido renovado hace unos meses; lo que sí parece claro es que el valencianismo tiene que estar tranquilo porque el hombre que ha ordenado el club está comprometido con el proyecto y seguirá hasta que Lim quiera que siga.