El Valencia CF vende camisetas de Guedes para el centenario

Si no es el nombre de este verano en lo que al Valencia CF se refiere, poco faltará. Qué pasará con Gonçalo Guedes, si jugará esta temporada en Mestalla o no, es la gran pregunta que se hace el valencianismo en estos momentos.

Como ha venido contando SUPER desde hace meses, concretamente desde el pasado octubre cuando este diario hablaba de la intención de Peter Lim de fichar al centrocampista portugués, el Valencia quiere fichar al jugador y los aficionados están muy pendientes de la solución final. Guedes quiere seguir en el club blanquinegro y Marcelino le espera con los brazos abiertos.

Como curiosidad, y tal y como ha desvelado un aficionado que responde a esta cuenta de tuitter, @ValenciaCF_guia, el Valencia CF vende camisetas de Guedes para la próxima temporada.

Obviamente esto no quiere decir que el fichaje ya esté cerrado, ni mucho menos, pero a través de la tienda online del club, se puede adquirir la camiseta del centenario con el nombre de Gonçalo Guedes tal y como se puede apreciar en el vídeo que @ValenciaCF_guia ha remitido a este diario. Llama la atención que no se pueden comprar en la tienda online del Valencia camisetas de Andreas Pereira, que como Guedes ya no pertenece al club de Mestalla porque la temporada pasada estaba cedido, Guedes ahora pertenece al PSG y Pereira al Manchester United. ¿El motivo? Seguramente sea que se siguen vendiendo camisetas del portugués y del brasileño no?