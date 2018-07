Caso Parejo: Valverde pide un centrocampista

La flecha apuntaba en ese sentido y lo cierto es que la primera rueda de prensa de Valverde tuvo mucho azúcar. A nivel deportivo hay un caos instaurado en el Camp Nou con la salida de Robert Fernández y la llegada de Eric Abidal, así como con el 'caso Griezmann'. Para más inri Valverde no se cortó ni un pelo y disparó a la planificación del Barça 2018/19 con sus primeras palabras contundentes de la pretemporada, eso sí siempre con talante. Lo que queda claro es que Bartomeu no debe estar muy contento de que su entrenador le pida de forma pública a un jugador para el medio. Y no hay que olvidar que tanto el extremeño como Dani Parejo guardan una excelente relación y recuerdo de la etapa de Valverde en Mestalla.

El técnico azulgrana envenenó el dardo e incidió en que no le gustó tampoco la decisión de dar boleto a Paulinho.

«Tenemos bajas importantes en el centro del campo con la ausencia de Andrés y Paulinho. Es posible que haya alguna incorporación para aspirar a todo, que es nuestra obligación. Queremos hacer el equipo más competitivo posible. Esa es la idea del club», dijo y añadió con picardía: «Nos gusta meter gente por dentro, que se desenvuelvan bien en interiores y tengan cierta llegada. Estamos abiertos a opciones».

A nadie se le escapa que Valverde está enamorado de Parejo, pero no es menos cierto que en las últimas horas en Barcelona ha cogido fuerza de nuevo el nombre de Rabiot. Abidal continúa conversando con sus homólogos en el PSG, pero sin éxito.

Mientras tanto en el Valencia CF aguardan alguna posible noticia del Camp Nou por su capitán, sin embargo la respuesta es clara: "Parejo es nuestro capitán". Además el de Coslada tiene una ascendencia importante sobre el resto del vestuario y Marcelino tiene en él una pieza de deseo para una temporada como la 2018/19 con la ilusionante disputa del Champions League y el centenario blanquinegro.