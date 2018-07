Marcelino ya piensa en la Liga

Dentro de tres semanas empieza la Liga y el sorteo realizado el pasado martes ha deparado un inicio ante el Atlético de Madrid, que es el rival más incómodo y más complejo de ganar de la Liga según el cuerpo técnico que dirige Marcelino García. El Valencia CF ha completado esta semana en Suiza su tercera semana de entrenamientos y ha jugado dos amistosos ante Galatasaray y Lausanne en los que Marcelino ha dado minutos a todos los futbolistas. Sin embargo, está previsto que desde esta tarde en Eindhoven ante el PSV la cosa cambie y el técnico empiece a moldear el once inicial que arrancará la temporada oficial. Para ello es preciso que los futbolistas elegidos tengan más minutos de los 45 de los primeros encuentros amistosos. Marcelino quiere formar un bloque.

Con la baja en defensa de Paulista, que tendrá complicado llegar al debut liguero ante los colchoneros, lo normal es que por galones Garay y Murillo sean la pareja que desde hoy empiece a tener más minutos de rodaje porque el cuerpo técnico entiende que los que ya estaban tienen ventaja sobre los nuevos y ahí, Diakhaby, pese a estar siendo una de las sensaciones de la pretemporada en principio parte por detrás en la rotación. Los laterales parecen muy definidos para Gayà y Piccini y de hecho, ambos jugaron de inicio el pasado martes ante los suizos. El italiano es una apuesta por un jugador con largo recorrido pero al que estos días en Suiza han apretado en los ejercicios tácticos para que coja los conceptos defensivos.

En el centro del campo pese a las llegadas de Racic y Wass, hay dos futbolistas inamovibles para el técnico que son Parejo y Kondogbia y los dos deben meterse ya en dinámica de partidos y empezar a acumular más de 45 minutos para llegar fuerte al inicio de curso. En la derecha Soler tiene ventaja sobre Wass, en la izquierda Gil o Medrán saben que están a la espera de que lleguen refuerzos en esa posición de extremo izquierdo y en punta Rodrigo y Mina son las opciones a la espera de refuerzos. Simone Zaza que sigue en dinámica pero no tiene hueco en la plantilla que dibuja en su cabeza Marcelino.

Esta tarde en el Phillips Stadium se empezará a ver una versión más seria del Valencia CF, y no porque lo que se ha visto hasta ahora no lo sea si no porque hoy enfrente volverá a haber un rival de Champions y porque se empieza a ver cerca el inicio de Liga. Para esta campaña el técnico está convencido de que para conseguir, como mínimo, igualar el cuarto puesto del pasado curso deben rebajar la cifra de goles encajados y sobre todo evitar esa racha que se acumuló entre diciembre y enero donde todas las semanas se encajaban goles. Los futbolistas tienen toda la información de donde fallaron y el objetivo del cuerpo técnico es conseguir no encajar más de 30 goles en Liga esta temporada, eso supondría rebajar en ocho los tantos encajados y situarse en algo menos de un gol encajado por encuentro con 0,78 de media.

Para poder competir con los de arriba Marcelino tiene claro que tienen que ser muy fuertes atrás y muy rápidos en las transiciones de salida a la contra. Eso es algo que ha trabajado a diario con ejercicios de defensa en inferioridad y con salidas al ataque jugando al primer toque. El plan está trazado y pasa por evolucionar hacia un equipo más rocoso todavía de lo que se fue el pasado curso y ser mucho más vertiginoso a la hora de salir a buscar la portería rival. El asturiano rehuye del juego de toque que exhibió la selección en Rusia y quiere emociones fuertes, fútbol rápido, directo y que enganche al valencianismo. Enfrente estará el campeón de Holanda. Esto ya va en serio.