El Valencia cae en Eindhoven por un dudoso penalti

El Valencia ha sufrido la primera derrota de la pretemporada en el tercero de sus partidos de verano, jugado en el Philips Stadion del PSV, donde los holandeses se presentaron en sociedad ante su afición. Fue el Valencia el que se adelantó en el marcador con un tanto de Carlos Soler. Sin embargo, los de Eindhoven dieron la vuelta al amistoso con dos goles en siete minutos. El segundo de ellos, mediante un penalti muy riguroso de Jeison Murillo.

Marcelino le dio importancia al duelo frente a un posible rival en la próxima Champions, ya que el conjunto entrenado por Mark Van Bommel disputará la previa de acceso a la fase de grupos a finales de agosto, y el técnico asturiano apostó por el que ahora puede decirse, con alguna excepción, su once de gala: Neto, Piccini, Garay, Murillo, Gayà, Parejo, Kondogbia, Carlos Soler, Daniel Wass, Rodrigo y Santi Mina.

Los valencianistas comenzaron con energía, muy activos. Rodrigo se movió con acierto para recibir entre líneas, pero en un par de acciones no supo ver la incorporación por la banda derecha de Carlos Soler. El valenciano, autor del único gol del equipo, se sintió cómodo e hizo las mejores cosas en la vertiente ofensiva del Valencia. A los 25 minutos Rodrigo recibió un balón largo de Garay y, esta vez sí, puso la pausa necesaria en el área para levantar la cabeza y ver a Soler solo en la zona central. Tras recorte eléctrico, remate y rebote incluido en un defensa la pelota se introdujo en las redes de Zoet (0-1).

Ese primer tramo de la primera parte fue el mejor de los de Marcelino. Incisivos, presionando muy arriba al PSV, cerrando los caminos del campeón neerlandés y combinando con una fluidez que, poco a poco, se evaporó. Poco después del gol llegó la peor noticia del amistoso. José Gayà debió retirarse por problemas físicos. Lato entró en su lugar. A la media hora Neto evitó el empate en un cara a cara con el veloz extremo Malen. El PSV se creció animado por su hinchada y entonces se descubrieron carencias defensivas en el Valencia, lógicas, en estas fechas de reconstrucción. De Jong empató en el minuto 34 al cabecear a ras de suelo un córner. El balón superó a Kondogbia y el clasico '9' estuvo más pillo que el defensor argentino (1-1).

Siete minutos más tarde sucedió la acción polémica de la tarde. El colegiado señaló una falta de Murillo en el interior del área por un leve empujón a De Jong. El árbitro decidió en favor de los de casa y Gastón Pereiro no perdonó convirtiendo el penalti con un chut de zurda fuerte y ajustado al poste. Unos instantes antes, Rodrigo había disparado el esférico a las nubes sin ver la subida de Soler por la derecha.

dando entrada a Diakhaby que a punto estuvo de acabar en gol. El francés pasó el balón por encima de la zaga y el hispano-brasileño ganó la partida a todos menos a uno.... El Valencia intentó hacerse con el control, pero no lo consiguió, si bienpor el carril. Wass no alcanzó por poco un centro de Soler y, no mucho después, fueel que. El de Almenara había reemplazado a Neto en el descanso y en el minuto 60 se estiró para repeler con los guantes el chut de Bergwijn. Los extremos del PSV habían roto con su velocidad la zona defensiva del Valencia.

De ahí al final se sucedieron los cambios. Ferran, Racic, Vezo, Zaza, Montoya, Kangin Lee y Jordi Escobar tuvieron su oportunidad. El juego de posesión del PSV controló el partido y a un Valencia que volvió a faltarle mordiente en ataque. El surcoreano dejó un precioso regate al fuerte defensa holandés Dumfries. El Valencia, inconsistente durante el partido, fija ya su objetivo en el choque del 1 de agosto contra el Leicester City.

