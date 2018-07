El Valencia ya ha rechazado ofertas por Kondogbia

Kondogbia no está en venta

Kondogbia no está en venta F. CALABUIG

El fichaje intocable. Ese es Geoffrey Kondogbia. El centrocampista francés es uno de los futbolistas insustituibles para Marcelino de cara a esta temporada tan exigente con la Champions. El Valencia no escucha ofertas por el jugador y las ha tenido. Pese a que no se hablado mucho de él como jugador en la palestra de salida, a la entidad valencianista han llamado muchos clubes preguntando el precio del 'pulpo' Kondogbia. La respuesta siempre ha sido la misma: el Valencia no vende al jugador y se remite a los 80 millones de euros de la cláusula que firmó cuando llegó cedido como una opción de compra desde el Inter de Milán. Esa cláusula se hizo efectiva a finales del mes de mayo cuando el club de Mestalla compró sus derechos a cambio de 25 millones de euros, y ese es el precio del jugador ya que el Valencia lo considera intransferible y pieza básica en su proyecto Champions.



Jugador cotizado

Pese a sus dos malos años en el Inter de Milán, el futbolista de Nemours siempre tuvo equipos importantes, principalmente de la Premier League, interesados en hacerse con sus servicios, pero tras hablar con Marcelino, centró sus esfuerzos en volver a la Liga y jugar en Mestalla. Este curso su rendimiento no ha pasado desapercibido para el fútbol europeo y han sido mucho los clubes que han llamado al Valencia CF para interesarse por el jugador. Según ha podido confirmar este periódico, el FC Barcelona contactó con el francés a principios de este 2018 para interesarse por la situación del futbolista y conocer si estaba dispuesto a escuchar ofertas de cara al curso siguiente. Sin embargo, la respuesta del galo fue clara: su prioridad era jugar en el Valencia CF, y si ejecutaban su opción de compra ese iba a ser su club. El Barça con la llegada de Eric Abidal como secretario técnico sigue manteniendo en su radar al futbolista, pero no contempla la opción de pagar los 80 millones de su cláusula.

Además del club catalán, la Premier League ha vuelto a insistir en el jugador y clubes como el Tottenham y el Liverpool, además de algún otro inglés, han llamado a la puerta de Kondogbia sin éxito. En la entidad valencianista son conscientes del jugador que tienen y por ello han rechazado cualquier llamada que llegara incluso sabiendo que podían llegar ofertas que rondaban justo el doble de lo pagado por él. Según fuentes del club, se podría haber vendido ya sin problemas por 50 millones de euros, pero ni tan siquiera lo han contemplado.

Geoffrey apostó fuerte por el Valencia CF y el club de Mestalla estaba convencido de que recuperarían su mejor versión y tendrían un jugador top europeo, así le consideran en el cuerpo técnico y club, que de otra manera sería imposible acceder a él. Hace justo un año Mateu Alemany se peleaba con el Inter para conseguir cerrar una operación que parecía imposible pero que con la presión del jugador para fichar se terminó haciendo.

El Inter había perdido la confianza en un jugador por el que le pagó al Mónaco 35 millones de euros y querían traspasarlo pero exigían esa misma cifra, una lluvia de millones que el Valencia CF jamás se planteó pagar ya que no los tenía. Por eso, siempre planteó una opción de compra que terminó siendo de 25 millones de euros más el 25% de los derechos de la plusvalía en una hipotética venta del jugador. Es decir, si el Valencia hubiera traspasado este verano a Kondogbia por 50 millones, 6,2 hubieran ido a parar a las arcas del Inter. Fue la única manera de convencer al club 'nerazzurro', pero a día de hoy los dirigentes italianos le han reconocido a los valencianistas que se equivocaron poniendo precio al jugador. Si no lo hubieran puesto, Mateu Alemany no hubiera traído al futbolista, porque la condición siempre fue tener opción firme de comprarlo si se entraba en Champions League.

Esa es la competición que más ilusiona a los futbolistas y la que Kondogbia disputará con el Valencia CF este próximo curso con el dorsal '6' a la espalda. Intereses seguro que llegarán por uno de los mejores mediocentros de la Liga, pero en la zona noble hay opinión firme respecto a ello: Kondogbia no está en venta.