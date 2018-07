Lopetegui, "feliz" con o sin Rodrigo

El entrenador del Real Madrid ha puesto sobre la mesa de Florentino Pérez el nombre de Rodrigo Moreno, delantero que le gusta y al que llevó al Mundial, aunque por el momento el presidente blanco no se ha decidido a mover ficha. ¿Tendrá Julen Lopetegui un sustituto para los goles de Cristiano Ronaldo? Antes de medirse este martes al Manchester de Mourinho, el técnico respondía así esta madrugada desde Miami a la pregunta de si necesita otro '9' y los posibles refuerzos que espera:

"Cuando fiché Cristiano todavía pertenecía pero pronto manifestó su idea de salir. Como entrenador es un reto apasionante hacer un equipo competitivo sin Cristiano. Ahora tenemos pendientes excelentes fichajes, Ramos, Varane, Modric, Kovacic... Estamos encantados con la plantilla que tenemos y convencidos de que vamos a luchar por todos los objetivos como no puede ser de otra manera en el Real Madrid. Si no viene o no se va ningún jugador seré un entrenador feliz".

Feliz o no, lo cierto es que el Real Madrid por el momento ha fracasado en todos los intentos por hacerse con un crack que compense la salida de CR7, ya sea Neymar, Mbappé o Hazard. ¿Rodrigo? El capricho de Lopetegui tampoco le iba a salir barato a Florentino, si es que viene a ficharlo.

Lopetegui pone el énfasis en el rol de jugadores como Gareth Bale y Benzema para hacer olvidar los goles de Cristiano: "Estamos convencidos de que Bale va a hacer un gran año y esperamos mucho de él. Trabajaremos para que nos dé su mejor versión. Está encantado de quedarse en el Madrid y tiene una oportunidad magnífica de demostrar lo gran jugador que es. Está encantado con lo que estamos haciendo y nosotros con lo que nos está dando. Tanto él como Benzema han trabajado de manera extraordinaria, con el compromiso e ilusión que les genera esta temporada. Estamos ante una gran oportunidad para reinventar el equipo, reforzar la palabra equipo. Hay que tener claro lo que queremos, aunque también hay que destacar que tenemos grandes individualidades y con ellas trataremos de hacer un gran equipo".

Y más de Cristiano: "Reconocemos lo que ha sido Cristiano pero el Real Madrid está por encima de todo. Ya es historia, fantástica para el Madrid, y le deseamos toda la suerte del mundo. Nosotros seguiremos nuestro camino con un reto muy bonito y exigente como es el de reinventar el equipo tras la salida de un jugador como él".