Peter Lim al rescate de Guedes

Peter Lim ha tomado de nuevo las riendas del fichaje de Gonçalo Guedes en un momento clave, en el que el futbolista está apartado del equipo por negarse a ser traspasado a otro club que no sea el Valencia CF. Mientras el equipo que entrena Thomas Tuchel se encuentra de gira por Asia, donde ha disputado dos partidos en Singapur y ahora se dirige hasta China para jugar allí el próximo sábado la final de la Supercopa de Francia ante el Mónaco,

Guedes trabaja en solitario en París y nota cada vez más la presión. El portugués esperaba resolver su futuro antes de acabar el Mundial de Rusia pero no fue así, de hecho al regresar de sus vacaciones se negó a aceptar ofertas de la Premier League para ser vendido y les dejó clara su decisión: «O me voy al Valencia CF o me quedo en París para competir por un sitio en el equipo».

Según ha podido saber SUPER, los dirigentes del PSG están molestos con su actitud y la respuesta ha sido también contundente: más allá de haberlo dejado fuera de esta gira, ya le han comunicado muy seriamente que si se queda no va a entrar en los planes del entrenador y puede pasarse toda la temporada en blanco, con lo que ello supone para su progresión pero también a costa de perder buena parte del valor que ahora mismo tiene en el mercado el extremo y de negarle al nuevo entrenador un jugador al que cree que podría sacar un buen rendimiento.

La postura de Guedes es firme, eso lo sabe bien Marcelino, y no se sabe hasta qué punto el PSG mantendría su amenaza de dejar a Gonçalo Guedes en la grada, pero sea como sea el Valencia CF ha puesto en marcha ya la operación rescate del jugador, que se ha mojado mucho para volver a vestir esta camiseta en la temporada del Centenario.

Ni el máximo accionista del Valencia CF ni el presidente Nasser Al-Khelaïfi quisieron llegar nunca a esta situación, sobre todo por la buena relación que mantienen desde hace años, pero alguien tenía que dar un paso al frente para buscar una solución y así lo han hecho Peter Lim, Anil Murthy y Mateu Alemany. Es el momento elegido para retomar las negociaciones con el club parisino, abierto también a sentarse de nuevo como lo demuestra la invitación para que Lim asistiera al partido entre el PSG y el Atlético de Madrid en el estadio nacional de Singapur junto a sus dirigentes desplazados en esta gira.



Liberar a Guedes

El futbolista está convencido al cien por cien, su deseo es incorporarse cuanto antes al Valencia CF y las noticias que llegan desde Singapur no son malas. La idea del máximo accionista es liberar al joven futbolista de esta presión cuanto antes y lograr el fichaje del objetivo número uno de Marcelino para completar la plantilla 18/19.

