El Valencia CF no se cree las amenazas del PSG a Guedes

El Valencia CF no se acaba de creer la amenaza del PSG de quedarse a Gonçalo Guedes para dejarlo en la grada sin jugar si no acepta ser traspasado a la Premier League y confía en que el acuerdo definitivo puede estar más cerca después de la cita de Singapur, en la que el máximo accionista trasladó a los dirigentes del club parisino su voluntad de mejorar la oferta económica aunque sin llegar a las cantidades que aseguran tener sobre la mesa de otros clubes. No van a entrar en esa guerra porque están convencidos de que la postura del jugador y la capacidad negociadora de su agente al final van a ser determinantes en estas últimas semanas de mercado.

Los dos clubes se han dado tiempo, el PSG cree que todavía puede convencer al portugués para ser traspasado en unas condiciones mejores a Inglaterra mientras en el Valencia CF tanto Marcelino como Mateu Alemany confían en su palabra, saben que su deseo es jugar en Mestalla esta nueva temporada y que la final se va a imponer la solución de un acuerdo amistoso entre dos clubes unidos por la buena relación que ha existido entre Lim y el presidente Nasser Al-Khelaïfi. Las diferencias que ha habido entre ellos, después de que el PSG se echara atrás y no aceptase el traspaso por los 40 millones que había pedido, parecen solucionadas a juzgar por los últimos acontecimientos.



Es un paso importante porque la situación llegó a estar muy tensa hasta poner en riesgo el fichaje meses atrás. Hoy, el Valencia CF ya mira esa fecha del 9 de agosto, día en que se cierra la posibilidad de fichar futbolistas en la Premier inglesa, como una fecha clave en el desenlace de esta historia que comenzó hace ya más de diez meses.



Siguen en Singapur

Mientras, Guedes sigue en París a la espera de noticias. Intranquilo y lógicamente con ganas de que todo se resuelva por fin de la mejor manera para él y el Valencia CF. Tiene la seguridad de que el club va a hacer todo lo que esté en su mano aunque también que el PSG lo está poniendo difícil y puede que todo se demore algunas semanas más en las que intentará ponerse a punta en la medida en que le sea posible.

En Singapur seguían ayer Anil Murthy y Mateu Alemany, había programadas reuniones de trabajo con el máximo accionista y miembros del Consejo de Administración con los datos económicos del ejercicio anterior y el presente sobre la mesa. Al menos el presidente tiene previsto permanecer allí un par de días más para volar hasta Liverpool, donde el sábado el equipo jugará en Goodison Park frente al Everton.