Iborra reconoce que pudo fichar por el Valencia CF

Vicente Iborra, jugador del Leicester, atendió a VCF Radio con motivo del partido que su equipo disputó ayer ante el Valencia CF. Durante la entrevista reconoció que en algún momento de su carrera existió la posibilidad de que vistiera la camiseta valencianista. «Sí que ha habido alguna opción de que jugara en el Valencia CF, pero no se ha dado», admitió el mediocentro valenciano.

El club de Mestalla se interesó varias veces en hacerse con los servicios de Iborra. En el verano de 2013 cuando vestía la camiseta del Levante UD, antes de recalar en el Sevilla FC. Y de nuevo en 2016. con Suso García Pitarch en la dirección deportiva, Iborra volvió a estar en la agenda valencianista y el club permaneció atento a su situación como opción de mercado. Pese a todo, el valenciano, que juega desde 2017 en el Leicester, guarda fidelidad al escudo que defendió por tantos años. «Mi club es el Levante UD. Llegué con 15 años, me formó como persona, me dio la oportunidad de cumplir mi sueño, debutar en Primera División. Me ha dado muchísimo».

Iborra deseó la mejor de las suertes a los valencianistas en un gesto de deportividad «No tengo nada en contra del Valencia, ni mucho menos. Nunca lo he expresado ni lo expresaré. El Valencia CF es un club grande y de mi ciudad y me alegraré por sus exitos. Al final somos de la misma ciudad, cada uno va a defender lo suyo, pero no creo que tengamos que ser rivales», concluyó.