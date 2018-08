Lo que dice Marcelino sobre el fichaje de Guedes

Marcelino García recordaba tras el último partido disputado ante el Leicester que faltan "tres o cuatro fichajes" y aprieta para que sean sus primeras opciones aunque, como ya ocurrió la pasada temporada, la lleada de los nuevos jugadores se pueda demorar hasta el cierre del mercado.

Es el caso de Gonçalo Guedes, un futbolista por el que el técnico se ha 'mojado' en público y al que espera, conociendo la dificultad de las negociaiciones con el PSG.

¿Cuáles son sus sensaciones a día de hoy sobre la llegada del portugués? Estas son sus palabras cuando se le pregunta por Guedes: "De los que no están aquí no tengo nada que decir. No sé si hay esperar tanto, mucho o poco, no es mi labor esa. Nosotros hablamos de un jugador determinado, de un nombre, de un perfil y de todo lo demás ya no estoy pendiente de ello, por lo tanto es obvio que nos faltan 19 días para iniciar la competición, pero nos faltan 30 días y tres horas para acabar el mercado".

Recuerda Marcelino que "el año pasado nos vinieron dos el último día en la prórroga casi y nos vino bien. Lo importante es que el 31 de agosto estemos satisfechos con la plantilla que tenemos porque es con esa con la que estar los nueve meses de competición. En agosto es verdad que hay dos partidos, un tercero el 4 ó 5 de septiembre que en esas condiciones tampoco podríamos contar con él, no sé si vamos a esperar por uno o por otro, el club lleva las negociaciones y todo tiene un proceso, estamos francamente satisfechos y confiados en que tenemos una buena plantilla y vamos a completarla bien, pero repito, mi trabajo es volver a entrenar, volver a jugar contra el Everton, tener otra experiencia más, otra suma de información. Luego ya nos quedan 15 días que ahí sí hay que prepararse para ganar al Atlético de Madrid".