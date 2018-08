Los resultados de la segunda fase de clasificación para la Champions acercan al Valencia CF al bombo 3

Ya se conocen los cruces de la tercera ronda de clasificación para la próxima edición de la Champions. En la tarde-noche del miéroles 1 de agosto se resolvió la segunda fase con resultados que favorecieron las aspiraciones del Valencia CF de ocupar el bombo 3 en el sorteo del próximo 30 de agosto en Mónaco. Dos de los equipos que cuentan con mejor ránking UEFA que el club de Mestalla quedaron eliminados.

El Basilea cayó en St. Jacob-Park ante el PAOK griego por un claro 0-3 y no seguirá adelante. Igual suerte corrió el Ludogorets, que llevaba un 0-0 del primer partido, y que perdió por la mínima diferencia en su visita al Vidi. El Ajax, que ya llevaba un resultado favorable de la ida, ganó por 1-3 al Sturm Graz austriaco y se enfrentará en la tercera ronda al Standard de Lieja.



Posibilidades del Valencia

Son seis las plazas que se asignan en las eliminatorias previas que se están disputando, cuatro desde la la Ruta de los Campeones y otras dos de la Ruta Liga. El club de Mestalla, debido a su mala actuación en las últimas temporadas y a no haber participado en competiciones europeas, ha pérdido puestos en el Ranking UEFA (actualmente ocupa el 41). El Valencia CF estará en el bombo 3 si de los seis clubes que se ganarán la clasificación en estas previas no acceden más de tres de los que tienen un mejor coeficiente. Dos de las plazas podrían ir a parar al Salzburgo, que se enfrentará al modesto Shkëndija macedonio en tercera ronda y PSV (que entrará en la última ronda, la de play off) por la Ruta de los Campeones, mientras que las otras dos podrían ser ocupadas por hasta tres equipos por la ruta liga: Dinamo de Kiev, Benfica y Ajax que jugarán ante Slavia de Praga, Fenerbahçe y Standard de Lieja, respectivamente.

Sea como fuere, estar en el bombo tercero no garantiza un sorteo favorable, ni mucho menos. Tanto si ocupa este como el cuarto, lo más probable es que en la fase de grupos el Valencia CF deba enfrentarse con un par de 'cocos' procedentes del primer y segundo bombo. Bayern de Munich, Juve, París Saint-Germain, Manchester City en el primero, y Manchester United, Borussia Dortmund, Nápoles, Tottenham, Liverpool y Roma en el segundo, podrían ser rivales del equipo valencianista en la fase de grupos.