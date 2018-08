«Esta camiseta es un tesoro». A Carlos Soler y a Toni Lato se les cae la baba viendo el nuevo equipaje del Valencia para su año del Centenario. Llevan toda la vida defendiendo el escudo del club por el mundo y para ellos es un «orgullo», al mismo tiempo que una «responsabilidad» importante, enfundarse una elástica tan especial. Hoy será el día. Por fin la estrenan en un partido después de cuatro amistosos jugando de azul. Tenían ganas. Será en Liverpool. Un aliciente más para un partido que de amistoso no tiene nada y que seguramente pase a la historia por ser la primera vez que el Valencia lució su camiseta del Centenario. Por vez primera con camiseta y pantalón blanco y medias negras. Palabras mayores.

SUPER compartió este viernes unos minutos con Toni y Carlos en el hotel de concentración del equipo. Miran la camiseta como el que mira un tesoro. «Impone». Es la palabra que más repiten los dos. Y eso que aún no se la han puesto para competir. Carlos sí tuvo la oportunidad de presentarla en sociedad en la gala del Palau de les Arts , pero esta vez será especial. Soler y Lato son conscientes de la responsabilidad de llevarla. La historia del club pesa más que nunca y saben que están obligados a dejárselo todo en el terreno de juego por ella. Lo harán.

«Es una responsabilidad muy grande vestir esta camiseta porque recuerda lo grande que es el club y todos los jugadores importantes que pasaron por aquí», decía Carlos. Para Soler es perfecta. Le gusta la solemnidad del blanco y su único pero está en las mangas. Le gustaría presumir de alguna Champions como otros clubes. Por eso va a luchar. «Me gusta la camiseta, lo único que falta en la manga es el recuerdo de haber ganado alguna Champions como otros clubes. A ver si dentro de unos años ya lo tenemos», decía Soler bromeando pero con la exigencia de saber que esta temporada lucharán a muerte por llegar lo más lejos posible en la Liga de Campeones.

Igual de emocionado está Lato. Toni la ha regalado a un familiar, pero todavía no se la ha puesto y tiene ganas. Muchas. «Lo que más me gusta de la camiseta es el escudo en dorado, no me canso de mirarlo. Es un escudo que impone». Lo que peor lleva es que no podrá competir con todos los detalles dorados. La normativa de la UEFA obliga al Valencia a que los logos de los patrocinadores vayan en negro. Lato tendrá que conformarse con ponerle la edición 'Gold' para coleccionistas en el calle. «Es una pena que no podamos jugar con la camiseta con los detalles en dorado porque así es todavía más bonita», decía. Toni y Carlos repasaron todos los detalles de la camiseta y se interesaron por el escudo fundacional que luce en la parte trasera del cuello. A pesar de su juventud son dos jugadores contrastados en la Liga y en la selección, pero no dejan de ser dos chicos de 21 años. Dos 'niños' con un regalo nuevo. El mejor posible. La camiseta con la que el equipo de su vida celebra cien años de vida.

La camiseta ya ha pasado a la historia, pero son ellos los que la quieren hacer aún más grande con éxitos deportivos. En ello están. Carlos está siendo el futbolista más regular de la pretemporada. Está jugando a un nivel muy alto de '8' y en la derecha. Su objetivo es ser aún más decisivo que la temporada pasada. Marcelino le ha pedido que aumente sus registros goleadores y el 'chino' está cumpliendo. Contra el PSV marcó. Igual de enchufado ha empezado Lato. El lateral izquierdo fue de lo mejorcito contra el Leicester y volvió a demostrar que es un seguro de vida con o sin José Luis Gayà. La fiabilidad en la izquierda es máxima. Son Carlos y Toni. Llegaron casi al mismo tiempo a Paterna, dieron el salto al primer equipo de la mano y ahora sueñan con hacer algo grande juntos con la camiseta del Centenario. Los sueños de niño a veces se cumplen.