«Faltan tres o cuatro fichajes y están todos en marcha»

El técnico del Valencia CF no pierde la calma ante la falta de refuerzos y transmite un mensaje de serenidad a falta de dieciocho días para el debut en LaLiga Santander ante el Atlético de Madrid. Y es que para el técnico asturiano lo más importante es «estar satisfecho con la plantilla el 31 de agosto», tal como ocurrió la pasada campaña: «El año pasado nos vinieron dos el último día en la prórroga casi y nos vino bien». El técnico es consciente de que el inicio de la competición se acerca y que, dependiendo de la fecha de llegada de los refuerzos, podría no contar con ellos para los tres primeros partidos de LaLiga: «En agosto es verdad que hay dos partidos y un tercero el 4 ó 5 de septiembre y en esas condiciones tampoco podríamos contar con él».

En este sentido, el técnico prefiere centrarse en su trabajo, que no es otro que «volver a entrenar, volver a jugar contra el Everton, tener otra experiencia más, otra suma de información, y luego ya nos quedan 15 días que ahí sí hay que prepararse para ganar al Atlético de Madrid».

Para Marcelino García, «lo importante son los jugadores que están aquí y es a los que presto total atención para intentar conseguir la mejor forma de cada uno de ellos y todos en conjunto», centrándose más en lo que puedan ofrecer al equipo que en la fecha de llegada.

Así, el técnico se muestra seguro de que los nombres elegidos para reforzar a la plantilla son los correctos y ayudarán al equipo durante la próxima temporada: «Para mí no es de una importancia absoluta cuándo vengan, lo relevante para mí es que vengan los que tenemos el convencimiento que pueden aumentar el potencial y ser complementarios a los jugadores que tenemos».

En la lista de prioridades de Marcelino está cubrir el hueco de la banda izquierda. Mientras que la cúpula directiva del Valencia CF sigue negociando por Gonçalo Guedes en Singapur, el técnico centra toda su atención «en los que están y en buscar soluciones, potenciar las virtudes y corregir los errores. No en pensar quién va a venir y cuándo. Están todos los fichajes en marcha». Sin embargo, sí que admite que ahora mismo no dispone de jugadores para ocupar el frente izquierdo del ataque, aunque durante los partidos de pretemporada ha utilizado a diversos jugadores en esa demarcación. «No hay ninguno específico, pero no me dificulta el trabajo, me dificultaría el trabajo que no tuviéramos a ninguno en banda izquierda el 1 de septiembre». La confianza en el trabajo de Peter Lim, Mateu Alemany y Anil Murthy en la llegada de los refuerzos es total: «Nosotros hablamos de un jugador determinado, de un nombre, de un perfil y de todo lo demás ya no estoy pendiente de ello, es el club el que lleva las negociaciones y todo tiene un proceso». «Estamos francamente satisfechos y confiados en que tenemos una buena plantilla y vamos a completarla bien».

El otro frente abierto para Marcelino es el acompañante de Rodrigo Moreno en la punta del ataque. Mientras espera que se haga oficial la llegada del francés Kevin Gameiro, el entrenador asturiano solo tiene buenas palabras para el desempeño de Simone Zaza. «La sensación que tengo es que entrena fenomenal, juega fenomenal, tiene un buen estado de ánimo. Estoy muy agradecido al comportamiento diario que tiene en los entrenamientos y en los partidos». Pese a su buen desempeño, el ariete italiano no ha conseguido convencer a Marcelino García Toral y sigue con la vitola de transferible. Pese a todo, la actitud del delantero es encomiable y así lo reconoce Marcelino García: «La sensación que yo tengo es de absoluta profesionalidad».