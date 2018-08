Guedes: Operación desbloqueo

El Valencia CF y el PSG mantienen los contactos en los últimos días para el traspaso de Gonçalo Guedes, una negociación que iniciaron días atrás en Singapur Peter Lim y Antero Henrique, director deportivo del club parisino, a la que se han incorporada posteriormente nuevos actores como el presidente Nasser Al-Khelaïfi –ausente en la cita que tuvo lugar en el país asiático– y también Jorge Mendes, una de las personas clave a la hora de desbloquear las posturas con el objetivo de encontrar la mejor solución posible para el futbolista al que representa. No se puede decir que en las últimas horas se hayan producido avances muy significativos, el fichaje sigue complicado aunque hay voluntad de solucionarlo, pero sí que el futbolista mantiene su postura de no aceptar ninguna otra oferta que no sea la del Valencia CF los dos clubes están abiertos a encontrarse en las cifras.

Al final, la realidad es que el PSG quiere vender a Guedes y necesita hacerlo para cuadrar sus números y hacer sitio a las nuevas inversiones que tiene en mente en diferentes posiciones, tal como viene reclamando su nuevo entrenador Thomas Tuchel en esta pretemporada. El Valencia CF trasladó en esa cita que está decidido a fichar al jugador y asume que ha de mejorar su oferta dentro de unos límites razonables. Y el futbolista está como loco por que Valencia y PSG se acaben entendiendo y pueda marcharse de París, donde se ejercita prácticamente en solitario una vez que la mayoría de los futbolistas se han ido incorporando a la gira por Asia.



Reunión y cena en Singapur

Desbloquear es la palabra clave después de los hechos que se produjeron en Singapur desde el pasado lunes. Hasta allí se marcharon los ejecutivos del Valencia CF para participar en la reunión del consejo de administración y mantener reuniones de trabajo para cuadrar todos los detalles económicos, jurídicos y deportivos del proyecto. Aunque en la mente de todos estaba la primera cita que iba a ser con Antero Henrique, director deportivo del PSG, con el que Lim, Alemany y Murthy se reunieron tras el partido que el equipo francés disputó ante el Atlético de Madrid. Tras esa reunión, Henrique regresó a París para atender otras situaciones de mercado mientras el máximo accionista del Valencia CF y sus ejecutivos cenaban con representantes del PSG. Los contactos se fueron produciendo durante las 24 horas siguientes y van a continuar en los próximos días, porque no hay opción de que Guedes acepte ninguna oferta de la Premier League.



Posturas no tan lejanas

Las posturas, según ha podido saber SUPER, no están tan alejadas como reflejaba una información aparecida días atrás en el diario francés L'Equipe, que hablaba de una exigencia de 60 millones y una oferta de 'solo' 40. El acuerdo estaría bastante más cerca, Peter Lim sabe que si lo quiere –y desde luego lo quiere fichar– le va a costar algo más de una manera u otra, en fijo, en bonus, en condiciones de pago o en porcentaje de futura venta, aunque lo cierto es que después de esta nueva ronda de contactos no se ha producido. El tiempo corre y en teoría lo hace a favor del Valencia CF, aunque también existe el riesgo de espèrar hhasta el final para quedarse sin él y con poca capacidad para reaccionar. Es algo que le club quiere evitar y para ello en los próximos días van a continuar las negociaciones con vistas a alcanzar el esperado entendimiento.