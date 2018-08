Jaume: "Tenemos equipo para luchar por las tres competiciones"

Fue importante para Marcelino el año pasado dentro y fuera del campo como capitán, pero su forma de vida es la exigencia y esta temporada aspira a más. Trabajará por jugar más aunque antepone el colectivo y sabe que decide el míster, al que admira desde que llegó.

¿Cómo ha ido el verano? Imagino que ya ni se acuerda...

¡No! Lo veo ya muy lejano, hace un mes que comenzamos casi la pretemporada y estamos trabajando muy intensos, está siendo muy intenso. Estamos casi apartados del mundo real, centrados en alcanzar un nivel físico y una preparación mental óptima para la temporada.

¡Qué bonito va a ser este año del Centenario!

Estoy muy ilusionado con esta temporada, un año muy importante, va a ser un honor para mí vestir la camiseta del Valencia del Centenario. Me gustaría que fuera un año bonito para la afición, para el club y para la ciudad. Es importante que podamos conseguir algo grande.

Para un valenciano como Jaume imagino que aún más emocionante.

Sí, lo pienso y es una emoción saber que vas a ser uno de los jugadores del año del Centenario en el club de tu vida. Ojalá podamos repetir una buena temporada.

El nivel está muy alto.

Sí, volvemos a Europa y es una temporada ilusionante, esperamos darle muchas alegrías a la afición.

Cien años de historia dan para mucho y para muchos futbolistas. ¿Con cuál se queda?

Forment. Yo soy de un pueblo pequeño, yo cuando crecía le admiraba a él, quería ser como él, ha sido mi referente, para mí ha sido un honor recibir sus consejos y su ayuda desde pequeño.

Y encima con la Champions.

Imagínate. Tenemos que tener claro que la Liga es lo más importante, pero tenemos que competir en las tres competiciones. Hay que ser humildes siempre, pero tambien ambiciosos y valientes para luchar por las tres competiciones porque tenemos equipo para ello.

A Jaume la Liga de Campeones le trae buenos recuerdos...

Estaba debutando un sábado en El Molinón y el martes estaba jugando Champions. Es una competición muy grande, lo máximo a lo que puede aspirar un jugador a nivel de clubes. El Valencia debe estar ahí, debe estar entre los mejores siempre. Hay que aprovechar esta bonita oportunidad y conseguir que sea algo normal que el Valencia esté ahí con los mejores.

El equipo se clasificó por la puerta grande. Vaya temporada se hizo.

Hicimos una temporada muy seria. El míster inculcó su identidad y el equipo creyó en él desde el primer minuto y salió todo redondo.

¿Se puede repetir? ¿Cómo ve al equipo en estas primeras semanas?

El equipo está muy centrado en alcanzar un nivel físico fuerte, en volver a la rutina de trabajo, de valores del equipo, de estar todos juntos, de ir todos juntos, porque yo creo que la clave de este equipo es dejar las individualidades a un lado y que el equipo sea lo importante. Nosotros tenemos que estar comprometidos el uno con el otro. Es lo más importante para que el Valencia este año pueda tener éxito.

A nivel personal el verano ha empezado con buenas paradas y un solo gol en contra en cuatro partidos.

Estoy contento, me siento cómodo en el equipo. Día a día estoy creciendo y mi ambición es la de mejorar día a día en los entrenamientos y ser mejor portero y pelear para jugar los máximos partidos posibles y a nivel colectivo, que es lo que realmente importa, hacer una gran temporada y mejorar la del año pasado si se puede.

En la planificación deportiva se ha hablado de casi todas las posiciones menos la de portero.

Sí, yo creo que el míster y la dirección deportiva del club está satisfecha con esa posición y trabajamos muy duro para que así sea.

¿Qué rol va a tener Jaume durante esta temporada?

A mí no me gusta hablar de roles, siempre me marco el objetivo de crecer y superar la temporada anterior. Me sentí muy cómodo en los partidos que jugué el año pasado, uno se queda triste porque quiere jugar más, pero lo suple con la gran temporada colectiva que hizo el equipo. ¿Mi objetivo este año? Quiero jugar más que la temporada pasada y que el equipo supere los números de la campaña anterior.

Brilló en Copa y la sensación que dejó la temporada pasada es que no notaba la inactividad.

Mi mentalidad, mi forma de vida, es exigirme al máximo cada día, es la manera con la que he llegado al Valencia. Me gusta mucho exprimirme al máximo en los entrenamientos. Convivir con esa mentalidad de exigencia es la que me hace estar preparado siempre para jugar.

Marcelino dijo que Jaume tenía un valor incalculable en el equipo.

Que un entrenador diga eso de ti es un honor, estoy muy cómodo con él y con su cuerpo técnico, me siento muy identificado con sus valores del esfuerzo, del sacrificio y de la humildad como manera para llegar a cumplir los objetivos. Para mí es fundamental.

¿Qué significa la capitanía del Valencia para Jaume? Este año repite.

Mucho. Por mi carácter soy una persona de comunicarme mucho con mis compañeros, de preguntar siempre qué tal estás, de intentar ayudar en lo que puedo, siempre que llega alguien nuevo meterlo en dinámica de grupo, que vea que somos una familia y que puede contar con cualquiera para lo necesario. Me siento cómodo con esa labor.

¿Qué tal los nuevos fichajes?

Los veo muy bien, muy integrados, Uros y Diaka ya van soltándose un poco más con el idioma que creo que es importante, pero se han metido en dinámica de equipo. También Wass y Piccini, que lleva muy poco con nosotros y parece que lleve un año. Son buenos chicos, tienen ganas de triunfar en el Valencia. Se les nota desde el primer día.

Marcelino dice que faltan entre tres y cuatro fichajes. ¿Esperado a Guedes?

Guedes es un jugador determinante y a nosotros nos encantaría que estuviera, pero ya no es mi parcela y ellos son los que tienen que decidir quién tiene que venir.

Tiene buena relación con Zaza. ¿Cómo lo ve? ¿Se queda?

Yo no tengo ni idea, yo lo que sé es que lo veo muy bien entrenando, con buen rollo con los compañeros y con el entrenador y ya después lo que pase no es de mi competencia.

Otro de los jugadores con los que empatiza mucho es Mina. Los delanteros no han empezado marcando.

Es verdad, pero yo creo que ahora eso es anecdótico. Lo mejor es prepararse física y mentalmente para lo que tiene que llegar. Son grandes delanteros, lo han demostrado y se van a hinchar a marcar goles.

Y el Atlético para debutar.

Y en lunes, es una buena manera de empezar la liga en casa. Hay que ser humides, preparar bien el partido y como siempre buscar la victoria en Mestalla.

¿Será con Jaume bajo palos?

Ojalá, ojalá, yo trabajo para estar siempre en la portería, pero el míster es el que al final decide, pero por ganas e ilusión no será.