Kangin Lee & Nabil: La fotografía que pudo ser... y no fue

Kangin y Nabil formaron una dupla en categorías inferiores que pasó a la historia. Juntos batieron el récord de puntos en Liga Autonómica con el Infantil A del Valencia CF. Un año después consiguieron algo casi tan importante: clasificar al Cadete Fundación en tercera posición de la liga. Ambos, sin premio, comenzaron la temporada de nuevo en el Cadete A a petición de Alexanko. La puerta del Juvenil estaba cerrada. El entonces director de la Academia no apostó fuerte por ellos y Nabil acabó haciendo las maletas con destino a Mánchester. Seguramente con la actual política deportiva de Mateu y Longoria, Nabil no se hubiera marchado y ahora no solo estaría de visita. Ambos esperan reencontrarse de nuevo en la Champions League. Eso sí, cada uno con su equipo. Uno en el Valencia y otro en el City. Una lástima para el futuro del club valencianista.

Ambos jóvenes mantienen el contacto a través del teléfono móvil, pero la estancia en Liverpool les ha permitido encontrarse un año y medio después de la salida de Nabil. El exjugador valencianista aprovechó la estancia del Valencia CF en tierras inglesas para desplazarse desde Mánchester a Liverpool en compañía de su agente y exjugador del Valencia, Javier Garrido. Allí pudo pasar un rato divertido junto a su gran amigo 'Kan'. Además de a Lee, Nabil aprovechó también para saludar a los canteranos Ferran y Cristian, así como algunos miembros de la expedición -cocinero y fisios- con los que convivió en la residencia.

Pese a haber separado sus caminos, las trayectorias de ambos jugadores siguen patrones similares. Nabil Touaizi, como Kangin Lee, ya comparte momentos con los mayores a sus 17 años. El de Santomera ha hecho la pretemporada con el Manchester City a las órdenes de Pep Guardiola en Estados Unidos e incluso llegó a jugar media hora contra el Borussia Dortmund. Igual de bien le van las cosas al surcoreano. Las sensaciones no pueden ser mejores en sus primeras apariciones con el primer equipo. Está claro que se trata de un jugador especial. Ambos están viviendo un sueño y aprovecharon el reencuentro para compartir las vivencias de sus últimas semanas. SUPER fue testigo privilegiado del reencuentro entre los dos amigos. De la foto que perfectamente pudo ser la de dos jovenes valencianistas disfrutando de la pretemporada a las órdenes de Marcelino García Toral.

En el día a día, Kangin Lee no para de crecer en el Valencia CF. La convivencia con el primer equipo le está haciendo mucho bien y pese a que su posición en la banda izquierda no es la que mejor le permite desarrollar su fútbol, la perla surcoreano se está adaptando, aprendiendo y mejorando como jugador a las órdenes de Marcelino García Toral. El cuerpo técnico está encantado con el rendimiento y la actitud del surcoreano, que se ha adaptado perfectamente a la dinámica de la primera plantilla y se ha ganado el afecto de los capitanes y los pesos pesados del vestuario. Es una apuesta segura. Como también lo era Nabil.