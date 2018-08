Marcelino se pone serio y exige más gol a sus delanteros

«Goles, decisión, velocidad y precisión». «¡Precisión, goles, precisión, goles!». Es la fórmula que Marcelino repetía sus futbolistas de ataque una y otra vez durante el primer entrenamiento en Liverpool, en la ciudad deportiva del Everton. El técnico pidió movilidad a sus jugadores ofensivos. «Moveos constantemente, coordinad y hablaos, hay que atacar el área pequeña». Otro de los aspectos en los que hizo hincapié fue jugar de primeras para llegar antes y con más peligro a la portería. «¡Todo de primeras!». El técnico también trabajó los cambios de orientación.

«Bien, bien, dale!», decía enérgicamente el entrenador. «Dos goles, dos goles más», picaba a sus jugadores. Todo para engrasar una máquina de ataque que funcionó la temporada pasada y que todavía no ha arrancado este verano. Faltan los goles, pero también los centros que valen medio gol. Marcelino insistió en la forma de hacerlos todavía más peligrosos. Los quiere rasos o por arriba. Nada de que boten. Es una forma de asegurarse que el centro va bien pegado y ayuda al delantero a la hora de definir.

Pese a haber marcado solo cuatro goles en los cuatro partidos disputados hasta ahora, Marcelino insiste en que la falta de gol no es una de sus mayores preocupaciones: «No me preocupa en exceso la falta de gol». En esta fase de la pretemporada, caracterizada por una alta carga de trabajo físico, el cuerpo técnico prioriza el aspecto físico a la preparación previa al partido. Es por este motivo que, en palabras de Marcelino, «a los delanteros les pesan las piernas» debido a la gran carga física de la pretemporada, especialmente a Rodrigo Moreno que lleva menos entrenamientos que el resto.



De hecho, los delanteros valencianistas todavía no han visto puerta en esta pretemporada. En el debut en Suiza ante el Galatasaray turco fueron Rubén Vezo y Toni Lato, dos defensas, los que dieron la victoria al Valencia CF (2-1). En el segundo partido del stage en Crans Montana disputado contra el Lausanne local, el conjunto valencianista no pudo pasar del empate a cero. Carlos Soler fue el goleador en la derrota por la mínima (2-1) contra el PSV holandés y en el último encuentro, disputado el miércoles contra el Leicester en el King Power Stadium, fue el también centrocampista Dani Parejo quien, de penalti, anotó el 1-1 definitivo para el equipo valencianista.

Para Marcelino García Toral la explicación es sencilla: «Nosotros no preparamos los partidos, es una diferencia considerable con la competición». El técnico reconoce que no importa que el equipo no llegue en óptimas condiciones a estos encuentros y añade que «incluso forzamos que lleguen cansados al partido». Es en el momento de competir en los partidos oficiales cuando el equipo técnico del Valencia CF mide las cargas de los entrenamientos para buscar el máximo rendimiento posible. En esta línea de trabajo, el técnico asturiano ya avanza que la última semana de entrenamiento será «diferente» de cara al estreno en Mestalla ante el Atlético de Madrid.

La primersa sesión de trabajo en Liverpool comenzó con unos rondos en los que se pudo comprobar la buena adaptación de los nuevos –Piccini, Wass y Diakhaby– y de los niños. Kangin Lee y Jordi Escobar son dos más tanto en el campo de entrenamiento como en los partidos. «¡Qué lindo, Monto!», le decía Garay de forma cariñosa a Martín. A continuación, el técnico dividió al equipo en dos grupos. Por un lado la defensa y por otro el ataque. Comenzaba el trabajo táctico de verdad. El partido contra el Leicester demostró que hay mucho margen de mejora.