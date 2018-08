Montoya no volverá a jugar con el Valencia CF

Martín Montoya, salvo sorpresa, no volverá a jugar con el Valencia CF. El lateral derecho ha mantenido una conversación con el entrenador en la que, según ha podido saber SUPER, ambos han convenido que no va a jugar más partidos en esta pretemporada a la espera de resolver su salida del club. Tiene todos los números para marcharse al Betis, que ya trasladó su interés por el jugador antes incluso de materializarse el fichaje de Cristiano Piccini.

A partir de ahora, los dos clubes buscarán un acuerdo para el traspaso de Montoya porque la decisión que ha tomado el jugador "no tiene vuelta atrás", como reflejan las declaraciones efectuadas por su agente Juan de Dios Carrasco a la web 'Alfinaldelapalmera', que recoge Estadio Deportivo de Sevilla.

"No hay vuelta atrás. Martín se quiere ir al Betis y ya se lo ha dicho a Marcelino, la decisión que ha tomado Martín es inamovible entiendo que esto es algo que no se debe alargar mucho", declara el representante. En este sentido, hasta la fecha las cantidades que ofrece el Betis no cubren las expectativas del Valencia CF.