¿Qué pasa con Gameiro?

Primero le quita el dorsal, después le pone el '9'. Simeone no lo suelta hasta que llegue Kalinic pero Kalinic no llega, ahora ofertas de la Bundesliga... ¿Qué está pasando con el fichaje del delantero francés, acordado desde hace casi un mes y que todavía no se ha formalizado?

En el club sospechan que todo forma parte de una estrategia del Atlético de Madrid para que el Valencia CF aumente la oferta económica con tal de llevarse al jugador cuanto antes, conociendo que el futbolista tiene ya cerrado y decidido que se marchará antes o después para jugar en el club de Mestalla.

El Valencia CF, ante todo este ruido que empieza a sembrar dudas entre sus aficionados, transmite tranquilidad por lo que respecta al fichaje de Kevin Gameiro. El club considera que tiene la palabra del jugador, existen unas conciciones pactadas y hasta la fecha no hay necesidad de subir la oferta. Según fuentes del club consultadas en Liverpool, la posible oferta del Borussia Dortmund por el delantero forma parte de la presión del Atlético y no ha motivos para la alarma. "No hay que ponerse nerviosos, esto es una partida de cartas", es el mensaje que se transmite.

Tampoco hay que olvidar que el primer partido de LaLiga es contra el Atlético de Madrid, los delanteros del Valencia CF no están viendo puerta y la llegada de Gameiro podría suponer un gran refuerzo. Simeone, no hay que olvidarlo, sigue sin recambio en el caso de que se produzca la salida del francés y hará todo lo posible para que Gameiro no juegue ese partido con la camiseta del Centenario.