Partidazo y ´Montoyazo´

La cuenta atrás para el debut contra el Atlético de Madrid del 20 de agosto ha empezado. Solo quedan 16 días para que arranque LaLiga en Mestalla y los partidos de pretemporada cada vez tienen menos de amistoso. Cada vez es menos probable que lleguen refuerzos a tiempo para competir de inicio contra los del Cholo Simeone y cobran más importancia estas pruebas. Marcelino dibujó un once contra el PSV con tintes de titular que perfectamente podría ser el del debut liguero. Los dos últimos ensayos del técnico serán determinantes. Esta tarde contra el Everton y el próximo 11 de agosto contra el Bayer Leverkusen. Son los últimos 180 minutos previos a un año del Centenario apasionante que empezará con partidazo y este viernes se vivió en la ciudad der Liverpool bajo los efectos del 'Montoyazo'.

¿Qué once titular presentará el Valencia CF en esta cita de Goodison Park? El que no estará seguro es Martín Montoya. A primera hora de la tarde saltaba la bomba desde Sevilla con unas declaraciones por decir de alguna manera explosivas de su agente, Juan de Dios Carrasco, asegurando que el futbolista no volverá a vestir la camiseta del Valencia porque su deseo es marcharse al Betis. «No hay vuelta atrás. Martín se quiere ir al Betis y ya se lo ha dicho a Marcelino, la decisión que ha tomado Martín es inamovible y entiendo que esto es algo que no se debe alargar mucho», decía. Desvelaba así una charla que, según pudo confirmar SUPER, se había producido entre jugador y entrenador, tras la cual ambos acordaron que el lateral derecho no va a jugar más partidos en esta pretemporada a la espera de resolver su salida del club.

El interés del Betis por Montoya viene de los días previos al fichaje de Cristiano Piccini, aunque la llegada finalmente del italiano fue el detonante para que Martín, que ya conocía la opinión del entrenador al respecto, se planteara marcharse. La sorpresa en el club viene del hecho de que, al menos hasta hoy, no existe un acuerdo entre los clubes para el traspaso ni las posturas están cerca, una situación que tendrá que solucionarse en los próximos días siendo que la decisión del jugador «no tiene vuelta atrás». A día e hoy, por cierto, la decisión que ya tenía tomada el club ante la posible salida de Montoya es no reforzar esa posición.

Por lo demás, Neto parece fijo. También Piccini y Gayà en los laterales, Parejo y Kondogbia son intocables en el doble pivote y Rodrigo y Mina arriba. La derecha es para Carlos Soler... ¿Y la izquierda? Es la gran incógnita a la espera de Guedes. Marcelino ha probado a Lato, Ferran Torres, Kangin Lee, Medrán y Nacho Gil, pero el que más papeletas tiene es Daniel Wass. El danés ya estrenó posición en Holanda. Tampoco está claro todavía el centro de la defensa con Garay, Murillo, Vezo, Diakhaby y el todavía lesionado Gabriel Paulista. Hoy pueden despejarse incógnitas. Marcelino trabajó ayer con la puerta cerrada a cal y canto en la ciudad deportiva del Everton, la USM Finch Farm, sinónimo de que las cosas comienzan a ir en serio.

El partido de esta tarde no es oficial, pero casi. No queda mucho para que llegue la competición y hay que ir engrasando la máquina. La gran conclusión de este verano es que el equipo está hecho. Hay una base suficientemente sólida para competir y el equipo dará todavía un salto de calidad cuando lleguen los fichajes. Marcelino tiene dos objetivos en Goodison Park además de seguir adaptando a los nuevos: corregir todo lo malo e insistir en todas aquellas cosas buenas que se están haciendo y que son muchas. El cuerpo técnico está satisfecho con el orden del equipo, su ritmo cada vez más alto, su presión avanzada y muchos de los conceptos y automatismos de ataque y defensa. No todos. Falta eficacia cara a puerta. Marcelino asegura que no le quita el sueño, pero la realidad es que en el primer entrenamiento posterior a Leicester se escucharon una y otra vez las palabras «gol» y «precisión». No es casualidad. Los delanteros no se han estrenado todavía este verano y se acerca la hora de la verdad.

Hoy es el día. También Marcelino examinará a su línea de cuatro defensiva. Coordinarse, hablarse y ser contundentes son algunos de los aspectos del juego de los que Marcelino tomará nota. Encajaron goles en los dos últimos amistosos y también ahí hay mucho margen de mejora, cosa lógica por otra parte a estas alturas de verano.