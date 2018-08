Barça, no al West Ham

André Gomes tiene predilección por jugar en la Premier, aunque por el momento ninguno de los clubes que han mostrado interés han llegado a convencer al FC Barcelona. El último, el West Ham de Londres, que ha trasladado una propuesta que ha sido rechazada. El Valencia CF sabe que hay opciones porque el Barcelona no cuenta con él pero también que el gran peligro para que no se pueda conseguir la cesión está en Inglaterra. La oferta del West Ham de momento no parece que pueda convertirse en un serio impedimento porque, según las últimas informaciones que vienen de Barcelona, era para llevarse cedido al jugados. El Barça descarta todas las peticiones de cesión y quiere traspaso, aunque el futbolista está generando muchas dudas a los cliubes a la hora de apostar. No las tiene Marcelino con André, aunque en las posibilidades del Valencia no está asumir el traspaso que pide el Barça.

El Valencia CF, mientras, mantiene entre sus objetivos al delantero del Chelsea Michy Batshuayi en el caso de que salga Simone Zaza. El futbolista se incorpora ya a los entrenamientos con el equipo de Maurizio Sarri sabiendo que en principio el técnico cuenta con él, pero en caso de duda la opción de jugar en Mestalla es su predilecta. Hay que ver los movimientos del club londinense hasta el 9 de agosto, aunque ese día no se descarta su posible salida, que sería posible en el caso del Valencia hasta el cierre del mercado en LaLiga el próximo 31 de agosto.