El Valencia CF, atento al cierre del mercado en la Premier League

El mundo del fútbol está pendiente del próximo jueves a las 18:00, cuando la Premier League echará el cierre al mercado de fichajes en una decisión adoptada este año por los dirigentes de la liga inglesa. Los clubes no podrán incorporar más jugadores a partir de ese momento, un día antes del comienzo oficial de la competición con el partido que se disputará en Old Traford entre Manchester United y Leicester. El mundo y también el Valencia CF, que tiene en Inglaterra alguno de sus objetivos para reforzar la plantilla y también la amenaza para alguno de sus futbolistas y opciones de mercado. El nombre que está en boca de todos es el de Rodrigo Moreno, más después de sus dos goles en Goodison Park, solo quedan por delante cinco días para que algún club de la Premier decida apostar por él y poner una cantidad que pueda hacer dudar a los responsables del Valencia.

Esto cambiaría radicalmente el plan del Valencia CF porque el club tendría que buscar un delantero importante en las últimas semanas de agosto, aunque lo haría con los muchos millones que dejaría Rodrigo. El nombre que está apuntado en la agenda para esta situación de emergencia es el de Iago Aspas, con una cláusula de 40 millones de euros en el Celta, aunque no es el único.

El cierre de la Premier afecta directamente a dos objetivos del Valencia de Marcelino como son Gonçalo Guedes y André Gomes. En el vcaso del primero, más por el empeño del PSG para que se marche traspasado a alguno de los clubes ingleses que han ofertado por él que por el suyo propio. En los últimos días desde Francia insisten en el interés del Wolverhampton de Nuno, un club a cuyos propietarios está muy vinculado su agente Jorge Mendes, aunque la opción está descartada por el propio jugador. Guedes no irá al Wolves ni a ningún otro club de la liga inglesa, si sale del PSG será solo al Valencia CF.



Barça, no al West Ham

Distinto es el caso de André Gomes porque el portugués sí tiene predilección por jugar en la Premier, aunque por el momento ninguno de los clubes que han mostrado interés han llegado a convencer al FC Barcelona. El último, el West Ham de Londres, que ha trasladado una propuesta que ha sido rechazada. El Valencia CF sabe que hay opciones porque el Barcelona no cuenta con él pero también que el gran peligro para que no se pueda conseguir la cesión está en Inglaterra. La oferta del West Ham de momento no parece que pueda convertirse en un serio impedimento porque, según las últimas informaciones que vienen de Barcelona, era para llevarse cedido al jugados. El Barça descarta todas las peticiones de cesión y quiere traspaso, aunque el futbolista está generando muchas dudas a los cliubes a la hora de apostar. No las tiene Marcelino con André, aunque en las posibilidades del Valencia no está asumir el traspaso que pide el Barça.

El Valencia CF, mientras, mantiene entre sus objetivos al delantero del Chelsea Michy Batshuayi en el caso de que salga Simone Zaza. El futbolista se incorpora ya a los entrenamientos con el equipo de Maurizio Sarri sabiendo que en principio el técnico cuenta con él, pero en caso de duda la opción de jugar en Mestalla es su predilecta. Hay que ver los movimientos del club londinense hasta el 9 de agosto, aunque ese día no se descarta su posible salida, que sería posible en el caso del Valencia hasta el cierre del mercado en LaLiga el próximo 31 de agosto.