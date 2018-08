Wass lanza un misil de ambición

«Estoy contento por el gol, aunque lo que mas me importaba era ganar el partido, si puede ser con gol mío mejor. Ha sido un gol muy bonito y estoy muy contento por mí y por el equipo. Jugábamos contra un rival fuerte y hemos hecho un gran partido que nos sirve para coger confianza». Daniel Wass estaba radiante de felicidad al final del partido. El centrocampista danés no solo estaba contento al final del partido por su primer gol con la camiseta del Valencia y por la victoria del equipo. También estaba satisfecho porque, después de varios partidos en los que no acababa de explotar, había dado un paso al frente demostrando que quiere ser un jugador importante en el Valencia. Su golazo desde la frontal del área era un auténtico misil de ambición.

Corría el minuto 74. El Everton tenía problemas a la hora de sacar el balón jugado. El lateral derecho falla en la entrega, Wass recupera el balón y lejos de esperar, encara, conduce el balón, se va perfilando hacia el centro y cuando llega a la frontal del área sorprende a todos con un potente disparo inalcanzable para el portero. Un auténtico golazo que provocó los aplausos del cuerpo técnico, la admiración de Goodison Park y la felicitación de todos sus compañeros. Curiosamente, Dani Parejo y Carlos Soler –su competencia más directa– fueron los primeros que se acercaron a él para felicitarlo. Señal de la unidad que existe en el vestuario. Wass firmó el 2-3 definitivo, pero antes ya estuvo a punto de marcar con un remate de primeras a centro de Lato desde la banda izquierda.

El danés cuajó su mejor partido en el carril izquierdo de toda la pretemporada y se perfila como el gran candidato a hacer de Guedes en el debut de Liga contra el Atlético de Madrid. Marcelino apostó de inicio por Ferran en la izquierda y durante el descanso le dio la alternativa a Wass. Es un 'casting' en toda regla. El técnico tendrá que elegir.

El danés poco a poco se va adaptando al juego del equipo, se siente más cómodo y gana en protagonismo. Su trabajo le está costando. Está más habituado a jugar en la derecha y la temporada pasada siempre que jugaba en el Celta por dentro lo hacía de volante con dos mediocentros cubriéndole la espalda. Ahora le toca trabajar más e interiorizar una seria de automatismos claves en el juego de este Valencia. Daniel lo está haciendo y con nota.

Wass se ha convertido en un mes en el auténtico comodín de Marcelino. Incluso más que Soler. El danés ya ha jugado en tres posiciones diferentes: mediocentro, derecha e izquierda. Da la sensación de que siempre que falle uno, ahí estará Wass para ejercer de solución de fiabilidad máximas. Es un multiusos y una garantía de gol desde la segunda línea. El danés tiene llegada desde atrás, buen golpeo y ya ha empezado a demostrarlo. Es un fichaje de rendimiento inmediato.