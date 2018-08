¿Cómo le ha ido a Ayestarán en su estreno?

Pako Ayestarán no levanta cabeza. El técnico guipuzcoano, ex del Valencia y actualmente en el Tuzos de Pachuca mexicano, todavía no sabe lo que es puntuar esta temporada en la Liga MX Apertura. En el último partido, Las Águilas del América vencieron por 1 a 3 a Pachuca.'Estamos convencidos de que el camino es el correcto. Tenemos que esperar que los resultados lleguen', declaró Ayestarán al término del encuentro.

Su equipo suma todos sus partidos por derrotas y ocupa la última posición de la tabla. Esta situación recuerda a la que ya vivió en Mestalla al inicio de la temporada 2016/17, cuando cuatro derrotas ante Las Palmas, Eibar, Betis y Athletic en las primeras cuatro jornadas de Liga le costaron el puesto. No le fue mejor en su etapa como entrenador de Las Palmas en la siguiente campaña. Llegó en la jornada 7 y se marchó después de la 13, con una balance de seis partidos perdidos y un empate. Parece que en su aventura mexicana no ha querido perder las costumbres.