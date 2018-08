Ojo, nuevos problemas con Gameiro

Cuando todo parecía indicar que el fichaje de Kevin Gameiro por el Valencia CF iba a cerrarse este martes 7 de agosto, problemas de última hora pueden volver a retrasar la firma definitiva, según ha podido saber SUPER. Este diario no ha podido precisar de qué tipo de problemas se trata, pero lo cierto es que el Valencia deberá seguir negociando a lo largo de hoy. No se puede afirmar que la operación se haya roto, más bien lo que corresponde afirmar es que Gameiro no está, en estos momentos, fichado, cerrado, atado o apalabrado.

Por lo tanto, el Valencia CF sigue a la expectativa de poder cerrar la incorporación de Kevin Gameiro lo más rápidamente posible mientras el Atlético de Madrid está pendiente de sellar el fichaje Kalinic desde el Milan. Durante el lunes los rojiblancos y el cuadro italiano han avanzado en las negociaciones por el delantero croata. Tanto que puede ser oficial inminentemente una vez supere las pertinentes pruebas físicas.

Más información en la edición papel de SUPER de este martes 7 de agosto de 2018.