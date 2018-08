Batshuayi tiene la palabra

La Premier League cierra la ventana de fichajes el próximo jueves y el mercado afronta un momento de alto voltaje. Después, los clubes ingleses ya no podrán incorporar futbolistas, pero sí dejarlos salir en forma de cesión o traspaso, mientras el mercado en cada país esté abierto. El Valencia CF se encuentra en mitad de esa tormenta. Por un lado, Marcelino espera que no haya movimiento por Rodrigo. Por otro, se esperán novedades con Michy Batshuayi. El delantero belga se reincorporó ayer a la disciplina del Chelsea y tiene conversaciones pendientes con Maurizio Sarri. El entrenador italiano cuenta con Batshuayi y espera hacerle cambiar de opinión. Después de un par de temporadas con un papel de actor secundario, Michy quiere un rol principal, necesita garantías en forma de confianza, continuidad y equilibrio entre méritos-oportunidades. Justo lo que encontró durante la segunda parte de la temporada en el Dortmund y justo lo que Marcelino le garantiza. La cuestión ahora es resolver el contraataque de Sarri. Ya no valen palabras, se necesitan apuestas firmes.

El Chelsea invirtió cerca de 40 millones de euros en su fichaje en 2016 para sacarlo del Marsella. El Valencia deberá hacer ingeniería de mercado para sacar a Batshuayi de Stamford Bridge, cuestión asumida con el mundialista belga. Sarri habló claro tras la derrota en la 'supercopa' inglesa ante el City: no quiere jugadorés con dudas, todos los que se queden en el Chelsea tienen que hacerlo convencidos, comprometidos en cuerpo y alma. En la fecha marcada para su regreso, sólo faltó Courtois, cuyo objetivo es jugar en el Real Madrid. Batshuayi y Olivier Giroud tampoco estuvieron en la Community Shield, como Eden Hazard, Cahill o N'Golo Kanté. Sarri tiene cuatro delanteros: Morata (en plena depresión), el joven Tammy Abraham, Giroud y Batshuayi. Tras el intento frustrado por Gonzalo Higuaín (hubiera salido Morata), es difícil que haya fichaje. Michy está en condiciones de plantearse continuar y batir a cualquiera. Sarri juega con un punta, Marcelino con dos y en LaLiga sería un punta dominante. Aquí tendrá la Champions. Ya lo sabe, él decide. Si hay fichaje... no querrá quedarse.

«¿Rodrigo? Ya sabéis que el club ha manifestado que hay una cláusula». La declaración de Marcelino tras el partido ante el Everton fue una posición de fuerza. Son 120 millones, a la espera de una oferta poderosa por proyecto y destino. El Valencia no va a cortar las alas a nadie, pero Rodrigo tiene un valor. Lopetegui lo quiere –de verdad– pero la operación tiene un precio. Todas las partes tienen que ponerse de acuerdo. Para Marcelino, el hispano-brasileño es eje fundamental en el ataque. El jugador es consciente de su rol y está ilusionado con el proyecto.

Kevin Gameiro está en el aire y la gente de Simone Zaza se está moviendo para encontrarle destino. El Nápoles ha descartado su llegada, según la prensa italiana. Cada vez quedan menos opciones para Zaza, menos opciones de hacer caja.