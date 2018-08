Caso Gameiro: El jaque de Mateu Alemany al Atlético

El Atlético de Madrid ya no manda en la negociación. Después de estar durante semanas llevando al Valencia CF al extremo, ha dado un paso en falso, situación que ha aprovechado el director general del club de Mestalla, Mateu Alemany, para pasar a dominar los tiempos. No hay más que ver las noticias que emanan desde el Atlético de Madrid, por no decir, que directamente las filtra el conjunto colchonero para presionar mediáticamente.

Hasta Televisión Española dijo ayer miércoles que Gameiro está muy cerca del Borussia Dortmund porque le paga más al futbolista y al club colchonero. Antes, a primera hora de la tarde, era Radio Marca quien aseguraba que el Atlético rompe el pacto con el Valencia y ahora escucha ofertas por Gameiro. En contraste con este nerviosismo, en Mestalla se respira calma, «nosotros seguimos a lo nuestro», aseguran. ¿Cuál es el motivo de tanta tranquilidad? Muy fácil, el Dortmund o cualquier otro equipo pueden ofrecer lo que quieran que el jugador solo quiere fichar por el Valencia. En otras palabras, las filtraciones del Atlético no son más que ruido.

Lo que está haciendo el director general del Valencia es pagarle al Atlético con la misma moneda, ya que Gil Marín, obedeciendo órdenes de Simeone, subía el precio de Gameiro cada vez que el Milan subía el precio de Kalinic. Pero ahora Alemany tiene un as en la manga, sabe que Kalinic ya está en Madrid y que ha pasado la revisión médica, sabe que el Atlético tiene un acuerdo con el Milan y que en el momento en que el club colchonero anuncie el fichaje del delantero croata, automáticamente baja el precio de Kevin Gameiro. Primero porque sobra solo por cuestión numérica, y segundo, porque el Atlético, -que ha fichado a Kalinic en calidad de traspasado y por lo tanto tiene que pagar esta misma temporada parte del montante final de una operación que asciende a quince millones según algunos medios-, necesita el dinero para pagar al Milan. ¿Cuánto aguantará el Atlético sin anunciar el fichaje de Kalinic? ¿Cuánto aguantará sin que el delantero entrene a las órdenes de Simeone? ¿Cuánto aguantará el Milan sin que se anuncie que ha vendido a Kalinic? ¿Cuánto aguantará Kalinic esta extraña situación? ¿Por qué nadie especula con la posibilidad de que Kalinic, que llegó a Madrid el pasado lunes para pasar la revisión médica, no la ha pasado, es decir, por qué no se especula con la posibilidad de que no se anuncia su fichaje de manera oficial porque no ha pasado la revisión médica? posiblemente porque sí ha pasado la revisión médica.

Pero ojo, el Valencia no solo trata de ganar esta especie de partida de ajedrez por orgullo, lo cierto es que en estos días finales de cierre de mercado, uno o dos millones de euros más o menos, pueden marcar la diferencia entre poder fichar un futbolista como Batshuayi en calidad de cedido, o hacer un esfuerzo más por fichar a Gonçalo Guedes. Alemany pelea hasta el último euro porque aunque el proyecto es ambicioso, el margen de maniobra económico tiene ciertas limitaciones que se salvan actuando así.