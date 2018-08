Los motivos por los que Mateu Alemany se planta con el caso Gameiro

El Valencia CF quiere incorporar a Kevin Gameiro. De eso no cabe duda. Pero no será a cualquier precio. Y más aún cuando el acuerdo entre ambos clubes era total. Tal y como informó SUPER en su edición de ayer martes, existía un problema que retrsaba el fichaje de Kevin Gameiro por el club de Mestalla. Y este problema es económico. Mateu Alemany se ha plantado porque el Atlético de Madrid no ha respetado el acuerdo alcanzado semanas atrás por el delantero. Sucede que el club colchonero quería pagar el traspaso, que no cesión con obligación de compra, de Nikola Kalinic con el dinero del Valencia. Cuando el Milan subía sus pretensiones por el delantero croata, el Atlético hacía lo propio por el francés.

Hasta que el Valencia CF ha dicho basta. El club de Mestalla aceptó aumentar su oferta inicial por Gameiro: de los 13,5 millones que ya había acordado con Miguel Ángel Gil Marín hasta los 16 millones fijos. Consecuentemente, la cantidad en variables bajó hasta los dos millones de euros. En la noche del lunes, después de haber negociado durante toda la mañana y cuando todo parecía atado y bien atado, el Atlético volvió a cambiar las condiciones del pacto después de conocer las últimas pretensiones del Milan por Kalinic. El conjunto italiano pidió 16 millones fijos por el traspaso del delantero croata. A Diego Pablo Simeone, sabiendo que la llegada de Kalinic es inminente, le entran las prisas por deshacerse de Gameiro y el club colchonero le pide al Valencia CF los 16 millones acordados más dos millones de una futura venta. Y Mateu Alemany dijo no.

Además, ante la posibilidad de que el Atlético de Madrid dé la negociaicón por rota y se niegue a traspasar al futbolista, desde el Valencia CF se asegura que nada sabe al respecto y que las conversaciones entre ambos clubes siguen en marcha. Fuentes del club blanquinegro aseguraron a SUPER: "Nosotros seguimos a lo nuestro".

El Atlético, que necesita dinero en efectivo urgentemente para afrontar el pago por Kalinic, le envía una nueva propuesta al Valencia CF: 16 millones fijos, un millón en variables asequibles y otro millón más en variables. Pero Mateu Alemany no respondió a esta oferta. La decisión estaba tomada desde la noche anterior. El director general del Valencia CF considera que ya ha hecho un esfuerzo económico considerable por Gameiro al pasar de 13,5 millones fijos a los 16. Pero no pasará de ahí. Además, el sentir de la entidad es que la oferta de 16 millones por un jugador de 31 años ya es lo suficientemente buena como para que el Atlético la acepte.

La intención del club es esperar por Gameiro y meter presión al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone. La pelota está en el tejado colchonero, que ahora mismo tiene en sus filas a un jugador con el que no cuentan para esta temporada. Mientras tanto, Kevin Gameiro sigue concentrado con el el Atlético de Madrid en Brunico, Italia, y ha vuelto a los entrenamientos después de las molestias musculares del fin de semana. Pese a estar totalmente recuperado, en el entrenamiento matutino de ayer no formó con los teóricos tituales en el partidillo de entrenamiento y está a la espera de una llamada que desbloquee su fichaje por el Valencia CF.

En todo este entuerto, el compromiso del club valencianista con Kevin Gameiro puede jugar un papel muy importante. El club sabe que Gameiro quiere vestir de blanco y luchará por conseguirlo, pero sin ceder terreno ante el Atlético de Madrid. Ahora es el Valencia CF el que sabe de la necesidad del Atlético de Madrid por traspasar a Kevin Gameiro y están decididos a esperar unos días para que el Atlético de Madrid recapacite y acepte la cifra que oferta el Valencia CF: 16 millones fijos y dos variables. Alemany no quiere más cambios y no cederá ante el Atlético en busca del bien valencianista. Diego Pablo Simeone ha jugado todo el verano con el jugador francés. Ahora es el Mateu Alemany quien tiene la sartén por el mango para buscar la mejor solución económica para el Valencia CF.