¿Y ahora qué pasa con Guedes?

Se acabó. La bocina sonó en Inglaterra y el mercado de traspasos de la Premier League bajó su telón. Todo ello sin novedad alguna desde las islas por Gonçalo Guedes. Una gran noticia para el Valencia CF, puesto que la estrategia adoptada por el club va por buen camino. Ahora en el horizonte del PSG solo se erige una opción para sacar al portugués y esa es Mestalla, gracias a la gestión del Valencia CF.

El PSG ya sabe que tendrá complicado conseguir una oferta superior a la del Valencia CF por Guedes. Y es que los directivos parisinos han comprobado como el potencial económico inglés no se ha transformado en una suculenta oferta por Guedes tal y como esperaban en el Parque de los Príncipes. O lo vende al conjunto de Mestalla, o se lo queda para no jugar. No tiene otra alternativa.

El mercado inglés es el que más dinero mueve en Europa y los dirigentes del club parisino lo habían aprovechado para postergar su respuesta al Valencia, en este sentido, conviene recordar que desde el pasado mes de diciembre el PSG tiene sobre la mesa una oferta de 40 millones de Peter Lim porque fue el precio que Nasser Al-Khelaïfi le puso a Guedes. O al menos la cantidad por la que le dijo a Peter Lim que le vendería al futbolista portugués. Pero paralelamente a la oferta de Lim Guedes corría por la banda de Mestalla driblando rivales hasta el punto que los ejecutivos del PSG, fundamentalmente el director deportivo Antero Henrique, convencieron al presidente Nasser de que era preferible esperar a ver su evolución deportiva y por lo tanto ver qué precio tendría a final de temporada porque todo apuntaba que sería mucho más de 40 millones. Pero el jugador sufrió una lesión a la postre ha resultado vital para el Valencia porque frenó su proyección deportiva y también su precio. El Mundial tampoco favoreció a los intereses del PSG. Portugal cayó a las primeras de cambio.

Lo cierto es que ofertas por Guedes han llegado y algunas de la Premier League, pero todas han sido bloqueadas por la estrategia común del Valencia y el propio Guedes. Por una parte Lim presenta una oferta por el jugador y por otra el jugador le dice al equipo francés que solo aceptará salir de París si es para ir a Mestalla. Cuando el jugador rechazó ofertas del Arsenal y del Nápoles que le daban más dinero a él y al propio PSG y se mantuvo en su intención de ser traspasado al Valencia, el equipo francés asumió que estaba abocado a negociar con Peter Lim y por ello el magnate de Singapur tomó el mando de operaciones y subió la oferta, si bien no tanto como esperaba su rival en la negociación, que decidió esperar al menos hasta hoy para ver si algún equipo inglés es capaz de convencer al futbolista.

De hecho, el miércoles mismo se aseguraba desde Inglaterra que el Watford ofrece hasta sesenta millones de euros, que son diez más de lo que en su momento dieron equipos como el Arsenal de Emery o el Nápoles.



El papel de Guedes

Queda claro por lo tanto que el papel de Guedes es fundamental, y como prueba lo que le dijo hace aproximadamente un mes a Marcelino que le esperaran porque su intención seguía siendo jugar en Mestalla está que ha pasado a los hechos. Ha rechazado ofertas y hasta se atreve a mostrar en público su enfado o infelicidad. Porque en esa clave hay que interpretar el gesto serio del futbolista en una foto de familia que publicaba el PSG en sus canales oficiales el pasado martes con motivo del regreso a los entrenamientos de sus tres internacionales por Francia recientemente proclamados campeones del mundo. Entre las sonrisas de Cavani, Neymar, Mbappé o Thiago Silva, destacaba el gesto serio del portugués. Pero detrás de esta postura pública hay una intención privada: Guedes no quiere que el PSG tenga ninguna opción sobre él, es decir, quiere salir traspasado, ni cedido ni tampoco cedido con opción de compra. Y si no se va traspasado al Valencia, ya le ha dicho al equipo francés, y le ha demostrado que está dispuesto a hacerlo, que se quedará allí para pelear por un puesto, sin tener en cuenta la amenaza velada de que irá a la grada. Pero Guedes y el Valencia saben que el PSG no puede tensar tanto la cuerda porque a poco que el futbolista esté sin convocar durante unos meses, bajará su cotización ostensiblemente: nadie paga mucho por un futbolista que no cuenta. De cajón.

Pero la voluntad firme de Guedes presenta ciertos problemas a la hora de llegar a un acuerdo. Cierto que Peter Lim subió la oferta pero no llegaba a los 50 millones que pedía el PSG, por lo tanto, otra manera de subir la oferta es ofrecer posibilidades futuras al equipo francés que han de ser en forma de porcentaje de una futura venta y no con un derecho de tanteo o una opción de compra. A día de hoy y desde las siete de la tarde de este jueves nueve de agosto, Guedes está un poco más cerca de ser jugador del Valencia CF.