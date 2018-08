Mundo Deportivo: "El Valencia CF aparece en el horizonte de André Gomes"

"De momento al Barcelona no ha llegado ninguna oferta concreta para negociar un trapaso por André Gomes" informa el periódico Mundo Deportivo. Al contrario, los equipos que han mostrado interés en el futbolista portugués lo quieren en calidad de cedido, pero sucede que el FC Barcelona quiere hacer caja. De hecho empezó el verano pidiendo 37 millones que son lo que ha pagado por él al Valencia CF, y a las semanas bajó sus pretensiones hasta los 18 más dos en variables.

Y lo peor para el conjunto catalán es que salvo el Valencia CF, todos los equipos que han mostrado interés en André son ingleses y el mercado inglés se cierra hoy mismo, jueves nueve de agosto, a las seis de la tarde hora española. Es decir, el Barça ya va contra el reloj.

Y el Valencia CF espera con la caña a que el conjunto azulgrana no sepa qué hacer con el centrocampista para poder ficharlo en calidad de cedido, para que el regreso a Mestalla sea la única vía que tenga el Barça de revalorizar al futbolista y poder venderlo más adelante. En este sentido, es significativa la información del periodista Edu Polo en Mundo Deportivo, que finaliza así: "En caso de no encontrarse una solución antes del límite –de las seis de la tarde de hoy-, el Valencia CF volvería a aparecer en el horizonte de André Gomes".