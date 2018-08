Las palabras de Marcelino sobre Batshuayi

Marcelino García Toral ha repasado, en la previa del Trofeo Naranja dónde el Valencia CF se medirá al Bayer Leverkussen, la actualidad de su equipo y los nombres del mercado de fichajes.

Primer partido en Mestalla. ¿Qué sensaciones tiene?

Siempre este partido es el más atractivo para nosotros, porque lo jugamos ante nuestra afición, es el más cercano al inicio de la competición y estamos ilusionados de hacer un buen partido y este año ganar este bonito trofeo, Con esa ilusión partimos.

Será el primer partido con VAR. ¿Qué le parece?

Me parece muy bien, todo lo que sea favorecer la juticia en el juega me parece muy favorables, es una gran ayuda para los árbitros y la comeptición creo que no será perfecta, pero el VAR permitirá evitar errores groseros que por diferentes situaciones del juego no se ven y que la tecnología permite modificar una primera decisión porque es más justo. Estuvo Clos dándonos la explicación, lo hizo francamentente bien, le damos las gracias.

Si no hubiese ninguna salida más. ¿Qué posiciones faltan por reforzar?

Nuestra idea para cerrar la plantilla es incorporar a cuatro jugadores de ataque, no sabremos si lo podremos hacer, pero es nuestra idea.

¿Qué esta pasando con Gameiro para que no se cierre el fichaje?

No tego nada que decir, es un jugador que pertenece a otro club y cuando suceda lo que tenga que suceder... quedarse en el Atlético parece que no porque no tiene dorsal, o ir a algún otro equipo, el que sea, pues valoraremos si es el Valencia, pero no es una situación que yo pueda dominar y no debo hacer ninguna valoración.

Ha dicho cuatro futbolistas de ataque, ¿No hace falta un lateral derecho?

Tenemos ocho defensas, mas Javi Jiménez que va a jugar con el B y creo que es es suficiente, el mercado dirá si los ochos que ahora están están finalmente pero si son... no vamos a traer a otro futbolista.

¿Aceptaría un trueque por Guedes?

No me gustan mucho lo trueques, confiamos en mantener a los jugadores importantes, solo valoraremos ofertas irrechazables para todas las partes que podrían modificar la situacion, ahora quedan menos días de mercado y no valoramos un treque, cambiar fichas... para las damas.

¿Qué le parece que Simeone no deje marchar a Gameiro?

No puedo valorarlo, lo único que puedo decir es que tengo mucho respeto profesional para Simeone, es un entrenador referente de éxitos y ha generado un equipo ganador y todas su decisiones son respetables.

Cuatro de ataque, ¿con Zaza o sin Zaza?

Creo que he sido bastante claro, nuestra idea es incorporar a cuatro jugadores de ataque.

Batshuayi. ¿Le gustaría su llegada?

Es un gran futbolista, conocido a nivel europeo, pero no pudeo decir más, no está aquí. Es un muy buen jugador, pertenece al Chelsea, el mercado inglés cerró anoche, no sé si elige al Valencia, no tengo argumentos suficientes para valorar su posibildiad de venir aquí, aunque me parece un gran jugador.

¿Hay posibilidades de que Rodrigo salga?

A día de hoy no me consta.



¿Qué papel pueden jugar los canteranos Kangin Lee y Jordi?

Sabéis que somos partidarios de hacer plantillas suficientes, ni cortas ni largas, y eso implica dejar un espacio para los jugadores de la cantera, los hicimos la pasada temporada y también en esta. Son dos chicos muy jóvenes, uno era cadete la temporada pasada. Escobar jugó en el cadete el año pasado, en el fútbol hay que dar los pasos uno a uno, si das cuatro te puedes dar un peñazo y luego es peor, hay que ser prudentes y ayudarles a formarse hasta que todas las partes consideremos que están aptos para jugar, pero no es fácil jugar en el actual Valencia, todo necesita un tiempo, tenemos objetivos muy difíciles los que nos exige la historia del club y es difícil incorporarse a la primera plantilla, pero dejaremos ese espacio a la cantera. Los jugadroes que vienen de abajo le dan al equipo una identidad diferente y beneficiosa. Si tienes 16 años y me demuestra que es mejor que el de 27, jugará.

Guedes. ¿Cuanto de viable es su llegada? ¿Qué grado de confianza tiene en que llegue?

No sé qué grado de confianza tengo, no lo sé, lo que sí puedo decir es que si sale del PSG pues aumenta mi confianza. Pero depende del PSG, puede que se lo quieran quedar, si optan por la salida, algo que es posible, estaremos ahí a ver si es posible y si no... pues nada, a buscar otro.

Jugó Racic con el Mestalla, ¿va a volver a jugar con el filial?

En este momento fue circunstancial, él no pudo ir a Inglaterra y creímos oportuno que ya que jugaba el filial dispusiera de minutos que no le pudimos dar.

¿Cómo está Coquelin?

Es otro refuerzo para la temporada, es un jugador que nos dio mucho el año pasado y tuvo una adpatación superrápida, está evolucionando muy bien, no es una prioridad que esté apto para comeptir, es secundario el momento, lo importante es que no queden secuelas y se encuentre perfectamente para volver a ser el futbolista que fue y que disfrutamos. Estamos muy ilusionados de que siga en este proceso y a la vez consideramos que es un jugador muy importante.

Nacho Gil y Medrán.

Lo logico es que vayan a otros equipos y que no estén en la plantilla del Valencia. Entre todos estamos intentado ayudarles a encontrar el mejor sitio para demostrar su capacidad.