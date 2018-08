La guinda la pone Kangin

¿Cómo no se va a desatar la ilusión en Mestalla? A nueve días del inicio de LaLiga en el mismo escenario ante el Atlético de Madrid, las cosas le están saliendo al Valencia CF a pedir de boca. El valencianismo vive un fin de semana redondo. La locura por Batshuayi, Guedes en marcha, goleada en el Naranja y... ¡Gol de Kangin Lee!



El primer tanto del surcoreano como jugador del Valencia CF supuso el broche a un partido redondo. Un 3-0 que da alas, confianza y moral al equipo antes del primer coloso en Liga. El equipo llega preprado y con la recuperación de Gabriel, que formó como titular. El Bayer Leverkusen, presumiblemente un rival de gran enjundia, no tuvo respuesta para los rápidos contragolpes blanquinegros.



Rodrigo y Santi Mina fueron un auténtico dolor de cabeza para la zaga alemana. En el primer tiempo el carácter guerrero del gallego y el buen hacer de Wass en la presión supusieron oro. Falló Rodrigo la primera, pero la segunda no. Wass-Mina-Rodrigo y a la red. Una rápida triangulación supuso el segundo para el Valencia CF antes del descanso. Un guion con un único giro: el cambio por precaución de Kondogbia en el primer tramo.



Minutos antes Mina, bajo la atenta mirada de Batshuayi desde el palco, haría de las suyas para convertir una jugada embarullada en gol. Garay sacó la chistera y habilitó de tacón a Mina para el 1-0 a la media hora.



Con las ideas claras y con el innegociable sacrificio defensivo, ni Jaume, ni Neto tuvieron trabajo. Apenas dos tímidos acercamientos. Mestalla vibraba con la ola mexicana y entremedias del carrusel de cambios otra veloz triangulación acabó en la guinda del pastel. Kangin paró el cronómetro al driblar a un rival. Parejo desde la medular sacó el cartabón y la escuadra para darle en el otro lado un balón a Rodrigo. El delantero no pudo encontrar a Kangin de nuevo, pero el surcoreano avisaba de que minutos más tarde lo lograría.



Sin Piccini en el campo Vezo era el encargado de remontar la banda desde el lateral. El luso dejó un centro medido al segundo palo y Kanign, como si el cielo no tuviera límites, saltó por encima de Jordi Escobar para el 3-0.



El valencianismo ya cuenta los minutos para el estreno en LaLiga. Marcelino García y los suyos demuestran cerrar la pretemporada como un equipo hecho, de autor y con costuras de campeón.Además los fichajes se han adaptado a la perfección. Tiempos de alegría en Mestalla.





FICHA TÉCNICA

3 - Valencia: Jaume, Piccini, Garay, Paulista, Gayá, Parejo, Kondogbia, Wass, Soler, Mina y Rodrigo. También jugaron: Ferran, Neto, Diakhaby, Lato, Vezo w, Zaza, Lee, Murillo, Escobar y Racic.

0 - Bayer Leverkusen: Özcan, Weiser, Wesell, Tah, Bender, L. Bender, Volland, Havertz, Baumgartlinger, Brandt, Alario También jugaron: Paulinho, Kohr, Henrichs, Dragovic, Kiese Thelin.

Goles: 1-0, Mina, m. 27; 2-0, Rodrigo, m. 36; 3-0, Kangin Lee, m. 87.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano)

Incidencias: Mestalla ante 43.194 espectadores