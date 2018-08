El presidente del Valencia CF promete más fichajes

Anil Murthy comenzó su discurso ante los peñistas en la XXIV Convención de Peñas presumiendo del fichaje de Michy Batshuayi y confirmó, sin nombrar a Guedes, que «en pocos días» llegarán más refuerzos.

«Tenemos un nuevo fichaje del Valencia y en pocos días vamos a reforzar el equipo más. Hace un año estuve aquí y dije que vamos a hacer una plantilla competitiva y lo hicimos, estamos en Champions. Este año vamos a reforzar el equipo porque hay que competir y lo vamos a hacer. Me alegra estar aquí rodeado de tantos valencianistas, justo antes de empezar el año de Centenario. Será un año ilusionante, pero también exigente. Soy optimista y es por eso que vamos a reforzar el equipo en pocos días. El Valencia tiene una propiedad fuerte con una visión clara de lo que quiere hacer, el club tiene un fuerte liderazgo y cuenta con los profesionales adecuados, el Valencia tiene hoy un sólido equipo, una buena gestión que toma decisiones y las ejecuta. El objetivo es construir un club fuerte que llegue a las mayores cotas en Europa, estamos renovando la relación del club con los aficionados, la ilusión ha vuelto al entorno del club, el fútbol hoy es muy difícil, el dinero ayuda, pero no hay una fórmula mágica y el club no puede volver a tomar un rumbo equivocado. Como club debemos seguir unidos para seguir luchando por lo máximo, esa cohesión social es lo que hace que el club sea fuerte. Debemos mostrarle a Europa que estamos de vuelta con fuerza, que luchamos todos juntos sin divisiones, soy optimista, vamos a luchar mucho y lo vamos hacer como equipo, no por su cuenta. Os invito a animar a muerte al equipo en cada partido. Fede (nuevo presidente de la Agrupación) y su directiva nos van a ayudar. Felicito a Fede y su equipo. Vamos a cumplir cien años, pero lo mejor está por llegar, juntos unidos haremos un Valencia más fuerte".