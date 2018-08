"Espero marcar veinte goles... o más"

El francés Kevin Gameiro ha sido presentado por fin de manera oficial como nuevo jugador del Valencia CF, un acto en el que el delantero se ha mostrado muy seguro de sí mismo y ambicioso, llegando a afirmar que espera "marcar veinte goles o más" en esta nueva etapa. Estas son las primeras impresiones de Gameiro:

¿Cómo ha vivido el fichaje? Muy largo...

No fue fácil, pero llevo hablando hace mucho tiempo con el club, en mi cabeza tenía claro venir aquí, tenía la confianza del club y estaba tranquilo en que el fichaje se iba a hacer. Fue difícil, pero estoy muy contento.

Ha sido un culebrón. Hace siete años hubo otro culebrón. ¿Por qué entonces no se hizo?

Hace mucho tiempo de eso, quería venir aquí, el problema es que los clubes no se pusieron de acuerdo, después llegó otra opción y me fui a otro sitio.

¿Por qué esta vez sí?

Yo quería y cuando un jugador queire hacer las cosas, se hace, tenía muchas ganas de jugar en este club, es un grande y ahora vamos a trabajar para seguir en el mismo camino del año pasado y marcar goles.

Ahora hay cinco delanteros. ¿Tiene la confianza para verse en el once?

Eso veremos, es el entrenador el que decide, yo tengo confianza, hay muchos jugadores, hay cinco delanteros y veremos que pasa, pero en todos los clubes que he estado había competencia y para un jugador es mejor porque te ayuda a superar y mejorarte y marcar más goles.

¿Simeone le ha dicho algo de cara al lunes?

Nada, nada , no lo he visto. Me vine rápido y veremos qué pasa. Va a ser un partido especial, voy a trabajar con el equipo y veremos qué pasa.

¿Que le dijo Marcelino?

El míster hace mucho tiempo que quería trabajar conmigo, para él es una oportunidad trabajar conmigo en Valencia y eso te da mucha confianza, voy a trabajar mucho para ayudar al equipo y al míster y hacer muchas cosas grandes aquí.

¿Qué dorsal vas a llevar?

No lo sé, veremos esta semana.

¿Estás físicamente para jugar?

Físicamente estoy muy bien, en el Atlético trabajamos mucho, estoy bien, pero tengo una semana para prepararme con mis compañeros.

¿Qué cree que puedes aportar?

Mi experiencia, la velocidad y los goles también. Somos muchos delanteros con calidades diferentes y esto es bueno para el grupo.

¿Cuál es su objetivo?

Hacer grandes cosas y ganar un trofeo, espero que el Valencia pueda conseguir un trofeo, no sé cuál pero espero que sí.

En estos siete años, ¿en qué ha mejorado Gameiro?

Muchas cosas, he ganado experiencia, estaba muy joven, ahora tengo muchos partidos en Liga, conozco bien la Liga, la Champions y ya está. He mejorado muchas cosas, estoy más fuerte, marco más goles y espero hacer muchas cosas aquí y marcar muchos goles para este club.

¿Con qué delantero se puede entender mejor?

No lo sé, aún no he jugado con ellos, el míster dirá quien juega, hay muchos partidos y todo el mundo podrá jugar y marcar goles.

¿Si marca frente al Atlético lo celebrará?

Eso no lo sé, lo veremos. ("Yo sí", interrumpe Anil)

¿Tenía una cuenta pendiente con el Valencia CF?

Sí, para mí Valencia es un gran club, cuando era pequeño me acuerdo de muchos partidos del Valencia, cuando he venido con el Atlético y el Sevilla a este estadio siempre había mucho ambiente, es una afición caliente y para un jugador eso es muy bueno, si puedo marcar goles y sentir el carlor de la afición eso será muy bueno.

¿Cree que se ha retrasado todo para que no pudiera jugar el primer partido de Liga?

Quizás, porque ha sido bastante tiempo, pero ahora tengo una semana y espero estar al cien por cien para jugar este partido.

¿Qué equipo es mejor? ¿El Valencia o el Atlético?

El Valencia.

¿Se marca alguna cifra de goles?

Espero veinte goles. O más...