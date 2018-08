Gameiro, como Guedes: "Era el Valencia CF o nada"

La familia Gameiro es feliz en València. Kevin y los suyos están por fin donde querían, en el Valencia CF entrenado por Marcelino García Toral. El delantero francés colgó una fotografía en las redes sociales en la que la felicidad por el cambio de aires se refleja en el rostro de todos: el jugador, su esposa Lina y los dos hijos de la pareja, Aarón y Ayden.

Durante más de un mes el Atlético de Madrid, a instancias de Diego Simeone, dificultó la salida del atacante, a pesar de que los dos clubes alcanzaron un principio de acuerdo que posteriormente quedó en nada 16'5 millones de euros más dos en función de objetivos deportivos. «Lo principal es que ahora estoy aquí. Estoy muy contento de estar con los valencianistas y jugar para un gran club de la Liga como es este».

En una entrevista concedida a VCF Ràdio, Kevin Gameiro reconoce que fue duro todas esas semanas en las que el Atlético no abría la puerta de salida. «No es fácil esperar, pero en mi cabeza estaba claro todo. Hace un mes, mes y medio, que quería jugar en el Valencia CF. Eso te da tranquilidad. Si bien no es sencillo para tu familia, para tus hijos porque uno tiene que organizar muchas cosas aparte del fútbol», admite el delantero nacido en Senlis, ciudad medieval del departamento francés de Oise.

«El Valencia me contactó cuando estaba de vacaciones. A partir de ahí, como dije, mi plan estaba claro. Iba al Valencia CF o me quedaba en el Atlético. No tenía ganas de salir de España. Este país nos gusta mucho a mí y a mi familia. Vivir en España es algo muy bueno. Para mí, además, esta es la liga más importante. Por eso me encanta estar aquí. Todo estaba claro en mi cabeza, era el Valencia o nada más», reitera. Las palabras del futbolista de 31 años revelan como la oferta de la que se habló del Dortmund fue más una estrategia rojiblanca para tensar la cuerda en las negociaciones que una opción real para el delantero.

Desde las llamadas de Marcelino, que ya lo quiso para el Villarreal, el francés no tenía ninguna duda sobre sus preferencias. Igual que pasa con Guedes, que ha trasladado al PSG que sale hacia el Valencia o aguantará en París. La confianza es clave para el francés, que deja un 'recado' a Simeone. «La confianza del entrenador es muy importante. Si te deja en el campo y marcas en el minuto 90 eso te ayuda, pero si siempre sales del campo en un minuto fijado lo hace más difícil», afirma.

Kevin destaca como aprovechó los entrenamientos en Madrid mientras no podía salir hacia el Valencia. «Como dije, no es fácil, tienes que ser profesional y yo lo he sido durante un mes y medio. He trabajado bien y no he perdido la pretemporada. Ahora me encuentro al 100% para el Valencia», indica. Gameiro se define como un trabajador y una persona «seria y tranquila». «Desde que empecé en España, en el Sevilla, en el Atlético, siempre he sido un tipo que trabaja mucho para el equipo y marca goles. Yo tengo muchas ganas y espero gustar a la afición».

El veloz punta se fija el reto de los 20 goles. «Es un buen número, si quiero hacer un buen año aquí», dice. «Tengo muchas ganas de hacerlo bien y de jugar contra mis ex el lunes. Hay poco tiempo, pero voy a trabajar mucho para estar listo y adaptarme rápido a este buen grupo donde hay mucho francés». Kondogbia, Diakhaby, Coquelin y Batshuayi, belga francófono, comparten idioma y facilitarán la adaptación de Gameiro, que entiende el español perfectamente y se comunica sin problemas.