Cheryshev: Vertical y explosivo al estilo Gonçalo Guedes

El nombre de Denis Cheryshev está marcado en rojo en la libreta de los responsables de la parcela deportiva del Valencia CF desde hace muchas semanas, incluso meses. Desde finales del curso pasado, en la cúpula de Mestalla trabajaban con la idea de que Andreas Pereira no continuaría después de su año a préstamo por el Manchester United y que, además de incorporar a Guedes, iba a hacer falta otro jugador de nivel para cubrir con garantías la banda izquierda de un equipo que medirá su potencial en un escenario exigente como la Champions.

El club ha valorado muchas alternativas en el mercado de fichajes; la lista es larga. "Tenemos opción A, B, C, D y hasta la H", deslizaba en privado y de forma algo exagerada uno de los actores principales de la entidad a principios de junio. Un escenario en el que entraba, por ejemplo, la opción Thorgan Hazard –entre otras– y que ha ido concretándose con el paso del tiempo hasta que el pasado martes el club anunció a bombo y platillo la llegada de Cheryshev en su segunda etapa. A medida que transcurrían las semanas se iban descartando opciones y hasta el último corte, según ha podido saber SUPER, llegaron tres alternativas con nombre y apellidos. Se trata de Denis Cheryshev, André Gomes y Denis Suárez.

El Valencia CF ha realizado gestiones por los tres jugadores. Se han llevado a cabo contactos con sus representantes y con sus equipos para conocer los detalles de cada situación y las tres vías han permanecido abiertas hasta no hace tanto. Para traer al ruso ha habido que esperar a que se dieran las circunstancias idóneas. El criterio siempre ha sido claro pero el timming era clave y la posición del jugador y el Villarreal también. Su opción se impone por convicción. ¿Por qué? Es un jugador 'prototipo' en la idea de fútbol de Marcelino, que sabe mejor que nadie lo que puede ofrecer –ha demostrado que cuando le respetan las lesiones es capaz de marcar la diferencia– y en el Mundial de Rusia ha mostrado un punto de madurez que disipa cualquier tipo de duda. Cheryshev, de puertas hacia adentro, no genera debate... Al contrario. De hecho, de las tres opciones definitivas, es la que más se ajusta al boceto de plantilla trazado por Marcelino y Longoria entre abril y mayo: el Valencia CF valora su físico, capacidad explosiva y llegada al área rival como virtudes parecidas a las de Guedes.

Son distintos pero de los tres, consideran los técnicos, el ruso es el que más se asemeja al portugués. ¿Significa eso que en Mestalla ven en Cheryshev un parche por si no cuajan las negociaciones por Guedes? No, rotundo. Lejos de ser excluyentes, su fichaje se resuelve en un intento por generar una competencia perfecta, con perfiles similares, para que no se resienta el nivel colectivo ni el estilo en un contexto sin Guedes, una situación que –en caso de ficharlo– se dará de forma inevitable con el triple foco de Liga, Copa y Champions. Si sale del campo Guedes, Cheryshev no trastoca el panorama. Denis Suárez implicaría pérdida de verticalidad y André podría restar llegada.

Interpreta Marcelino que el ruso como 'plan B' dibuja una simetría con el 'plan A'; algo clave analizando que Guedes el curso pasado fue diferencial y su ausencia escarbaba un boquete en el ataque. El Valencia CF ha fichado a un jugador al que ponerle la etiqueta de reserva sería un error, por su capacidad y por la altísima consideración que le dispensa el cuerpo técnico.