"¿Otras ofertas? En cuanto supe del Valencia CF ya no quise escuchar nada más"

Denis Cheryshev ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del Valencia CF. El extremo ruso, pese a haberse incorporado más tarde al trabajo que sus compañeros, dice encontrarse "bien" para ayudar al equipo en la primera jornada de LaLiga contra el Atlético y deja claro que no ha querido escuchar otras ofertas: "en cuanto me dijeron que existía la opción yo dije que quería ir y en cuestión de días se hizo".

Rueda de prensa

¿Se siente preparado para comenzar LaLiga el lunes contra el Atlético? No completa un partido desde 2016, precisamente con la camiseta del Valencia.

Bueno, me encuentro bastante bien físicamente. He tenido más vacaciones que mis compañeros, llevo dos semanas entrenando aproximadamente y está claro que todavía me falta bastante pero he jugado un partido y me siento bien. Todo lo que venga será decisión del entrenador. Estoy para ayudar, así que lo que él decida.

¿Tenía más ofertas encima de la mesa? ¿La figura de Marcelino ha sido determinante?

Por supuesto, he hablado con el míster, para mí era muy importante tener la confianza del entrenador y está claro que va a ser un año con muchas competiciones. Van a ser todos importantes, nadie te asegura jugar de titular todos los partidos, aquí vienes a ayudar juegues un minuto, diez o noventa. Estoy muy contento de vestir la camiseta del Valencia CF. Es una oportunidad muy importante y espero devolver toda la confianza que me están dando. En cuanto a las ofertas, en cuanto supe que el club estaba interesado en que viniera ya no quise escuchar nada más.

¿En qué ha cambiado con respecto a su anterior etapa?

Espero ser un jugador mejor, ya lo veremos. Con el tiempo vas madurando también como persona. Está claro que aprendes cosas dentro del campo con los años pero sobre todo como persona he cambiado algunas cosas y espero que todo vaya a mejor.



¿Qué tal la sensación de volver a pisar Mestalla?

Ver como rival a esta afición es espectacular, cómo animaban al equipo. Un jugador siempre tiene ganas de jugar ante una afición así. Se prevé una temporada muy ilusionante, hay que tener los pies en el suelo pero ahí se está formando un gran equipo.

Todos los fichajes vienen encantados tras hablar con Marcelino. ¿Qué transmite el míster para convencer a los jugadores?

Marcelino es un técnico muy exigente, no deja que te relajes en ningún momento, con esa exigencia te saca el máximo partido y disfrutas.

¿Asusta empezar LaLiga contra este Atleti?

Enhorabuena al Atlético de Madrid pero tenemos que mirar lo nuestro, no nos asusta. Es un gran equipo pero lo que sé es que hay un grandísimo equipo aquí y vamos con la máxima ilusión.

¿Las lesiones están olvidadas? ¿Le afectaron a lo psicológico?

Después de mi etapa en Valencia CF me operé de la pierna en la que tuve recaídas y todo fue muy bien, no volví a tener problemas en esa pierna. Aprendes a cuidarte, a valorar más todo lo que tienes.

¿Cree que sin lesiones y con continuidad puede dar su máximo nivel?

Espero dar el máximo nivel, para eso trabajo cada día, he cambiado cosas en mi vida que me molestaban para conseguirlo y tanto en la selección como en el Valencia CF tengo dos entrenadores muy exigentes y así es como mejora un jugador.

¿Desde cuándo sabe del interés del Valencia CF?

Ha ido todo bastante rápido, en cuanto me dijeron que existía la opción yo dije que quería ir y en cuestión de días se hizo.

¿Qué pasó la otra vez, el Valencia CF lo quería pero finalmente fichó por el Villarreal?

Después de mi primera etapa en el Valencia CF la realidad es que yo solo tuve la oferta del Villarreal, no tuve en ningún momento la oferta del Valencia CF.

¿Qué objetivos se marca en el Valencia CF?

Tenemos que ir paso a paso, todos tenemos mucha ilusión, queremos hacerlo bien y para ello tenemos que ir partido a partido. La única manera de llegar a lo más alto es ganar siempre el partido siguiente.

Ha repetido en dos ocasiones que ha cambiado cosas de su vida para ser mejor.

Sí, he cambiado cosas de alimentación, cosas personales que a lo mejor quizás no te dejan sacar todo tu potencial. Me encuentro muy bien y quiero seguir mejorando.

Todo el mundo quiere que venga Guedes... Para Cheryshev sería más competencia.

Ojalá esté aquí Guedes, la competencia hace mejores a todos los jugadores. No te va a permitir relajarte en ningún momento. Si viene Guedes será la guinda a un pastel. Es un gran jugador como demostró el año pasado y si viene será bienvenido.