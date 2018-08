Guedes es optimista sobre su fichaje por el Valencia CF

Gonçalo Guedes es optimista y está convencido de que una vez eche el cierre el mercado veraniego de fichajes volverá a vestir la camiseta del Valencia CF. Esa es al menos la sensación que tiene a día de hoy el futbolista portugués de 21 años, que entrena día tras día con el Paris Saint Germain a la espera de que los dirigentes de ambos clubes lleguen a un acuerdo en la negociación para poder subirse a un avión y aterrizar en València tres meses después de su marcha.

El atacante se comunica frecuentemente por vía telefónica con Marcelino García Toral, que lo espera con los brazos abiertos, y cada cierto tiempo comparte sus impresiones acerca de su futuro con otros empleados del club, gente de su confianza y los que la temporada pasada fueron sus compañeros de vestuario. En el Valencia CF los jugadores le preguntan si lo van a tener de vuelta esta temporada. Hay mucho ruido en el entorno y nadie, ni siquiera los propios futbolistas, son ajenos al que sin duda es el culebrón del verano. La respuesta del fenómeno de Benavente con respecto a sus opciones de regresar a Mestalla es alentadora. Su percepción, según ha podido saber SUPER, es que sí, que por los inputs que maneja su fichaje por el Valencia CF es cuestión de tiempo.

Guedes confía en que la situación se desbloqueará y el PSG acabará aceptando la oferta valencianista por valor de 40 millones de euros y a pagar en seis años que tiene desde hace tiempo sobre la mesa. Su crecimiento en el equipo ha sido exponencial durante su temporada a préstamo, sabe que el escenario que más le conviene a su edad es el que le ofrece el Valencia CF –continuidad, exigencia y un alto nivel competitivo– y la clasificación para la Liga de Campeones supuso para él una especie de confirmación, a nivel interno, de que su sitio esta temporada tenía que estar en Mestalla. Fue clave para su decisión. El jugador ha puesto de su parte durante todo el verano, ha bloqueado las propuestas de otros equipos –salvando el mercado de la Premier League y el de la Serie A, que han bajado ya la persiana ya hasta el próximo mes de enero– y al volver de sus vacaciones en México pidió formalmente al PSG que le abriera la puerta de salida.

Su situación en París, donde permanece en un hotel junto a su novia Madalena desde hace algo más de tres semanas, parece definitiva. A día de hoy es prácticamente la de un jugador que está apartado. No formó parte de la convocatoria para el primer partido de Ligue 1 la semana pasada y Tuchel, técnico del PSG, se refería a él en los siguientes términos durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Guingamp: "Kurzawa, Verratti y Cavani están todavía lesionados y Guedes, Jesé y Jean-Christophe Baheneck no forman parte del grupo".



No esconde su voluntad

Todos los detalles evidencian la voluntad del futbolista de recalar en el Valencia CF. Desde su despedida tras el partido ante el Deportivo en el último partido del curso pasado –abandonó el vestuario con la naturalidad con la que salía cualquier día las instalaciones de Paterna, como si fuese a volver inmediatamente después de las vacaciones–, a sus 'me gusta', constantes a las publicaciones del club de Mestalla en las redes sociales como sucedió en el fichaje de Bathsuayi, de Gameiro o la fotografía de Rodrigo señalándose el escudo.... No pasan desapercibidos los 'me gusta' de su pareja a los comentarios de aficionados pidiéndole su vuelta y es especialmente llamativa su ausencia en la web del conjunto parisino, donde sí figuran el resto de jugadores. También, su cara de pocos amigos en una fotografía de grupo con toda la plantilla del PSG. Está como loco por venir y confía que así será.