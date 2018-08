Marcelino habla claro de Rodrigo, Guedes y Sarabia

Marcelino García Toral ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna en la mañana de este sábado. El técnico valencianista, a dos días de la disputa del primer partido de LaLiga ante el Atlético de Madrid, ha analizado las sensaciones del equipo, los objetivos de temporada y ha hablado claro sobre los nombres propios del mercado de fichajes, como es el caso de Rodrigo, Guedes o incluso el sevillista Sarabia.

Esta es la rueda de prensa íntegra:

¿Qué espera para el partido de ante el Atlético?

La realidad es que no fuimos capaces de ganar ninguno de los dos partidos del curso pasado contra el Atleti y tenemos la ilusión, la ambición, la motivación de ganar este ante nuestra afición. Sabemos de la dificultad del partido porque el Atleti es un grandísimo equipo, creo que esta temporada tiene la mejor plantilla de las últimas temporadas y vienen de ganar al Madrid la Supercopa de Europa. Jugamos en nuestro campo ante nuestra afición y aunque sabemos que es difícil tenemos la ilusión de ganar el partido.

¿Cómo ha visto la evolución del equipo durante esta semana?

El equipo está muy bien, lo cierto es que la pretemporada es una preparación para la temporada. El hecho de tener una trayectoria ascendente jugando un muy buen partido contra el Bayer Leverkusen nos beneficia pero la competición es absolutamente otra cosa. Lo vimos ayer con el Betis, por ejemplo, la victoria fue muy clara para el Levante. El primer partido siempre es un poco incógnita. Jugamos en casa y eso nos ayuda. El Atleti tiene la ventaja de haber jugado ya un partido de alta competición ante el Madrid y además haberlo ganado. Lo que te hace ganar o perder es lo que seas capaz de desarrollar durante los noventa minutos, estamos con mucha ilusión porque el equipo entrena bien, está motivado, empezamos una temporada con muchísimas expectativas y a la vez con muchísima dificultad. Son un equipo con mucha capacidad, equilibrado y es muy difícil hacerles gol. Debemos no cometer errores de bulto y estar muy acertados en la faceta defensiva y además estar más acertados de cara a gol que la temporada pasada. Tenemos la esperanza y el convencimiento de que en este partido le vamos a generar más peligro.

¿Hay muchas esperanzas de que Rodrigo se vaya al Real Madrid porque es una petición expresa de Lopetegui?

Tendrías que preguntárselo a Lopetegui. No la puedo responder yo. Lo que sí que te puedo responder desde aquí es que creo que se va a quedar absolutamente, lo veo convencido, ilusionado, motivado y el Madrid si quiere a Rodrigo. Hay una cláusula. Y bueno, ahí veremos.

¿Tiene mejor plantilla que el año pasado?

No tengo ninguna duda que tenemos mejor plantilla que la temporada pasada y bastante mejor que hace dos y tres. Desde que llegamos aquí, el propietario, junto con Murthy, decidieron cambiar y incorporar a un director general y personalmente tengo que agradecer la confianza que depositaron en mí. Tenemos al mejor director general del mundo o uno de los mejores, ha sido capaz de generar con entradas y salidas una plantilla que hace 15 meses todos consideraríamos que sería impensable. Tengo que dar las gracias a todos, especialmente a Mateu, con la colaboración de Pablo (Longoria). ¿Es posible mejorar la clasificación? Es muy difícil. El Madrid nos precedió sacándonos muchos puntos, el Barça es el Barça, que ha ganado ocho de las últimas diez ligas, y el tercero es el Atlético que las últimas nueve temporadas está jugando en Europa y las últimas seis en Champions. ¿Se nos debe exigir mejorar el cuarto puesto? No se nos debe exigir, desde mi punto de vista es irreal. No es humilde y se aleja de la realidad. ¿Tenemos la ambición de intentar mejorar lo de la temporada? Sí. Vamos a jugar la Champions, con lo que eso significa. Hemos intentado hacer una plantilla suficientemente competitiva para llegar y quedarnos. ¿Dónde está nuestro techo? Prácticamente ahí. Repetir lo dela temporada pasada con el grandísimo caramelo para todos de la Champions que nos permite jugar contra los mejores equipos del mundo, que queremos jugarla, disfrutarla y competirla, no que te pasen por encima, es un reto extraordinario. Necesitamos humildad, colaboración, ayuda en los momentos de dificultad y entre todos generar de Mestalla como hicimos la temporada pasada un campo apoyado por nuestros aficionados donde el rival perciba que es muy difícil puntuar. Si conseguimos todo eso estaremos creciendo y ese es el objetivo que nos planteamos.

¿Cómo está Garay? ¿Va a llegar contra el Atlético?

Tiene unas ligeras molestias que creemos que no le van a impedir participar contra el Atlético de Madrid. Ayer hizo una parte con el grupo, la segunda como prevención evitamos que lo hiciera, al igual que hoy, que era un entrenamiento exigente, al igual que hoy€ Si no surge nada inesperado estará.

¿Le gusta Sarabia? ¿Sería una opción para el Valencia CF?

Me parece un muy buen futbolista pero mi sensación es que ahora mismo no es una posibilidad para el Valencia.

¿El hecho de que el Atleti venga de ganar la Supercopa es un aliciente?

Es un refuerzo moral y futbolístico ganar al Madrid y remontando un resultado, para ellos será más seguridad en sí mismos pero a nosotros no nos altera ni nos modifica nada. Sabemos de la capacidad del Atlético de Madrid y lo difícil que es ganarles. La temporada pasada creo que perdieron tres partidos€ Vamos a hacer todo lo posible para ganar y creemos que nuestros jugadores tienen capacidad para poder hacerlo y tienen la ilusión y el convencimiento para poder hacerlo.

¿El hecho de que cada mercado cierre en una fecha distinta puede adulterar la competición?

No, porque todos sabemos a priori las condiciones en las que disputamos la competición. Si sería mejor unificar las fechas de cierre de mercado , pues posiblemente sí, y que fuera antes de empezar la competición pero es verdad que cada liga empieza en una fecha€ Tenemos que adaptarnos a estas fechas, como sabéis el mercado inglés cerró la pada semana, el italiano esta€ Y condiciona, pero no adultera la competición.

Creo recordar que el curso pasado dijo que les habían marcado muchos goles con pocas ocasiones del rival. ¿Es un objetivo fundamental reducir el número de goles en contra?

Es evidente que los dos primeros clasificados fueron los dos equipos menos goleados, pero estoy de acuerdo. El año pasado encajamos 38 goles y esta debemos intentar encajar menos. EN la primera parte de la competición éramos un equipo para los demás que no tenía el respeto que luego a medida que avanzó la competición fuimos generando. Este equipo ya no somos una sorpresa, somos un equipo más asentado, que quedó cuarto, con muy buen juego y demostrando un nivel competitivo alto. Queremos meter más goles, que nos metan menos, queremos tener más posesión de balón, queremos ser mejores en todas las facetas del juego sin modificar el gen que demostró el equipo la pasada temporada. A partir de ahí tenemos que tener la ilusión diaria de mejorar.

¿Qué le falta a la plantilla para no bajar del cuarto puesto? ¿Cómo está el tema Guedes?

Tenemos una buena plantilla como he comentado antes. Estoy muy satisfecho, tomamos los caminos adecuados para intentar formar una plantilla de alto nivel. El trabajo de Mateu, Pablo y el apoyo de Anil y Peter Lim fue fundamental. En cuanto a Guedes, comentamos que si el futbolista iba a salir del PSG teníamos muchas posibilidades. Como parece que va a salir, tal como es el proceder del PSG, tenemos muchas posibilidades (ríe) pero no sé si se va a confirmar o no porque hasta que no esté firmado no puedes asegurar nada.

¿Qué le parece el anuncio de LaLiga de jugar partidos en EEUU?

Es una información que he leído, que hemos comentado pero no nos hemos ocupado porque nos ocupa lo inmediato. No sé si es un acuerdo o un posible proceder, lo normal es que todos los estamentos del fútbol se pongan de acuerdo y consideren lo mejor. Los profesionales tendremos que asumir la decisión que se tome.