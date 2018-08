¿Va a venir Guedes al Valencia CF? Y Marcelino sonríe...

Gonçalo Guedes es optimista respecto a su fichaje por el Valencia CF, así lo ha transmitido a sus amigos del vestuario valencianista en los últimos días, y Marcelino tiene también esa sensación a juzgar por su respuesta cuando en la rueda de prensa previa al debut frente al Atlético de Madrid le preguntaron por ello. Los dos, sin duda, tendrán sus motivos para creer en ello y especialmente el técnico, que hasta ahora siempre había mostrado su deseo de contar con el futbolista aunque hablaba de ello como una posibilidad que se le escapaba de las manos, muy complicada.

A menos de dos semanas para que cierre el cierre del mercado en LaLiga, el técnico lo ve más cerca y hasta sonríe cuando se le pide opinión sobre esa pieza que todavía le falta para completar el equipo deseado de cara a la temporada que comienza de manera oficial para el Valencia CF en menos de 48 horas.

¿Qué le falta a la plantilla para no bajar del cuarto puesto? ¿Cómo está el tema Guedes? Dos preguntas cuyas respuestas está evidentemente están muy relacionadas en la mente del asturiano: "Tenemos una buena plantilla como he comentado antes. Estoy muy satisfecho, tomamos los caminos adecuados para intentar formar una plantilla de alto nivel. El trabajo de Mateu, Pablo y el apoyo de Anil y Peter Lim fue fundamental. En cuanto a Guedes, comentamos que si el futbolista iba a salir del PSG teníamos muchas posibilidades. Como parece que va a salir, tal como es el proceder del PSG, tenemos muchas posibilidades pero no sé si se va a confirmar o no, porque hasta que no esté firmado no puedes asegurar nada", respondía Marcelino sin poder evitar una sonrisa en el momento en que decía eso de "tenemos muchas posibilidades", porque es público y notorio que el futbolista ha transmitido que solo acepta marcharse al Valencia CF.

Mientras, el PSG deja cada día más claro que no cuenta ni va a contar con el portugués, que tras casi un mes desde que regresó a París sigue al margen del equipo y tampoco estuvo convocado para el segundo partido de la Ligue 1 por el técnico alemán Thomas Tuchel. Guedes también vio desde fuera la victoria por 1-3 ante el Guigamp de este sábado. De momento, el PSG cumple la amenaza y lo deja en la grada después de haberse disputado ya tres partidos oficiales de esta temporada.