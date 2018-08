Empieza la batalla por la Champions

No es más que el primer partido pero no es un partido más. Se siente. Para este Valencia CF que quiere volver a dar miedo el listón se encuentra a la altura del Atlético de Madrid. Medir las fuerzas con ellos desde el primer minuto de esta Liga es una oportunidad para declarar la guerra desde el primer día y comprobar si este equipo está en condiciones de subir ese peldaño más, si el camino elegido para volver a pelear por títulos puede ser el correcto. Es lo que todo el mundo espera de este Valencia que ya no mira hacia atrás, renovado y reforzado en casi todos sus posiciones a falta de la guinda de Gonçalo Guedes, que hace un año debutaba precisamente ante el conjunto colchonero en Mestalla. Entonces, después de un verano de mucha incertidumbre, traumático, un arranque potente de los de Marcelino sirvió para coger la confianza y velocidad que le valió para consolidar un puesto de Champions que ya no dejaría hasta el final. Este lunes, con menos dudas y otras ambiciones, ganar un partido como este es el punto de partida ideal.

Dicen que enfrentarse a los equipos fuertes de LaLiga en el mes de agosto supone una ventaja porque es cuando los puedes pillar todavía despistados, a media preparación o pensando en Supercopas. Seguramente no es el caso del Atlético de Madrid, un equipo que difícilmente se deja distraer y viene a plantear una durísima batalla para empezar. Viene de batir al Real Madrid en Tallin, le pasó por encima en la prórroga, lo que significa un aviso. Aunque, lo que se dice grande, este Valencia CF que han confeccionado Marcelino, Mateu y Longoria también lo es. Y tampoco ha dejado nada a la improvisación de cara a este estreno en Mestalla de una temporada tan señalada como la de su Centenario. Con un estadio que puede hasta rozar el lleno, cifra de abonados récord con respecto a las últimas temporadas y una expectación inusitada con los nuevos fichajes que han de ayudar a dar ese salto competitivo y de calidad.

Entre ellos, dos nombres que a lo largo del partido seguramente esperarán su oportunidad con muchas ganas. Todo apunta a que Marcelino saldrá con Rodrigo y Mina en el ataque pero al acecho estarán Gameiro y Batshuayi. Uno, el francés, tiene sus cuentas pendientes con Simeone, que no le dejó salir hasta hace pocos días a pesar de que la operación que le tenía que llevar al Valencia CF estaba acordada desde muchas semanas atrás. Un poco más y hoy se habría sentado todavía en el banquillo visitante. Pero no, estará ahí esperando el momento para salir y hacer gol. Y Michy Batshuayi. Cuando el Atlético fue al Chelsea a preguntar por él, se encontró con que el futbolista belga ya estaba comprometido con el Valencia CF y eso no había manera de echarlo atrás. Agua.

Si lo de hace un año era difícil, la temporada 18/19 promete serlo todavía mucho más. Este es el primero de una campaña en la que no hay límites más allá de los que vaya dando de sí el trabajo, materia prima la hay. Y cien años no se cumplen todos los días.