"Hoy estuvimos más cerca que nunca de ganar al Atlético"

Marcelino García Toral, técnico del Valencia CF, se mostró satisfecho con el encuentro de los suyos en Mestalla ante todo un "transatlántico":

¿Qué valoración hace del partido?

En el segundo tiempo tuvimos ocasiones buenas, teniendo en cuenta que veníamos de un resultado adverso. Estoy orgulloso del equipo y doy las gracias a la afición por el apoyo porque teniendo esta unión vamos a dejar este campo muy difícil para los rivales. Empatamos contra un gran rival y tengo la sensación de que el año pasado no pudimos ganar, no generamos ocasiones, pero este año sí.

¿Qué les ha dicho al descanso?

El partido era igualado, sin mucha ocasiones y el gol nos hizo daño. Tardamos en recuperarnos pero creo que en el descanso nos convencimos de la capacidad de dar la vuelta y los futbolistas fueron capaces de ello con su ambición:

¿Qué le ha parecido el partido de Rodrigo?

Es un jugador muy importante para nosotros, tenemos muchos automatismos que dependen de él por el juego que nos genera y estamos muy satisfechos por el equipo. Tenemos que destacar a todos los jugadores pero Rodrigo es muy importante para nosotros.

¿Qué significa plantar cara al Atleti para el aficionado del Valencia?

No significada nada, nosotros fijamos la atención en lo más inmediato. Era un partido importante y muy difícil, pero ha sido un golpe importante a favor para la autoestima del equipo. Ahora hay que recuperarse del esfuerzo, hacía mucho calor, la exigencia del rival ha sido máximo y hemos de entrenar para ganar el siguiente.

¿Qué le falta al equipo?

Siempre faltan cosas. En el primer tiempo tuvimos algunas dudas pero en el segundo nos rehicimos contra un gran rival y un resultado en contra e incluso en el tramo final nos faltó acertar, porque tuvimos dos o tres contraataques donde estuvimos cerca del gol.

¿Qué tal ha visto a los nuevos fichajes? ¿Qué tiene Garay?

Garay arrastraba molestias y ha jugado hasta que pudo aguantar. Estamos satisfechos con los nuevos, se han adaptado bien. La temporada pasada empezamos todos de cero y los de ahora tienen una ligera ventaja, sobre todo los que han llegado antes esta pretemporada. Hemos fichado buenos futbolistas, buenas personas para tener una plantilla mejor y esperaos tener un equipo mejor.

Sobre el alto nivel de Valencia y Atleti

Hoy estuvimos más cerca que nunca de ganar al Atlético. Es seguro que hicimos más ocasiones que la suma de los dos partidos de la temporada pasada. ¿Estamos más cerca? Solo la competición lo dirá. Hoy hemos estado más cerca. Mantener la regularidad es clave. Nuestra ilusión es mejorar, ser más competitivos. Tenemos la suerte, o la mala suerte, de tener delante a tres transatlánticos. Pelearemos cada partido con el ánimo de ganarlos.

¿Qué valoración hace de los nuevos delanteros? ¿Y de Rodrigo?

Es pronto para Gameiro y Batshuayi con tan poco tiempo. Llegaron hace poco y han entrenado poco con nosotros. Kevin lleva más entrenamientos de pretemporada, pero Michy lleva 12 ó 13 entrenamientos en total. Es pronto para valorar. De Rodrigo sabemos lo importante que es para nosotros, ya lo demostró la temporada pasada y desde que llegó este verano a entrenar tiene la misma actitud de siempre. Su rendimiento no ofrece dudas ni su estado de ánimo e implicación. Se habla mucho, vale, pero estamos centrados en los nuestros y en hacer el equipo cada vez mejor.

¿Le sorprende el nivel de ambos equipos a 20 de agosto?

No me sorprende porque hoy se han enfrentado dos muy buenos equipos. Teníamos la ilusión de poder ganar, los jugadores así lo han demostrado, que siempre es lo más difícil. El Atlético es un equipo, a parte de singularidades, que más corrió la temporada pasada y nos incomodó mucho a nosotros. En el tramo final se veía un ida y vuelta muy rápido, costaba más repetir el esfuerzo y a hacer transiciones. Creo que lo ideal es ver partidos como este, además añadiendo la temperatura y la humedad que dificultaban el esfuerzo. Estoy orgulloso del esfuerzo y nos queda esa pena de no haber logrado un triunfo.

La primera parte, ¿se ha parecido a los partidos del año pasado?

Normalmente, a medida que pasa el tiempo los equipos pierden organización, cosa que en Atlético de Madrid no ocurre, lo hemos provocado nosotros mas que ellos la hayan perdido. En el primer tiempo generamos alguna situación de peligro, pero tampoco ellos generaron mucho. Es normal que no haya muchas ocasiones. El segundo tiempo es la suma de todo: del marcador en contra, el equipo rival se repliega, nosotros empezamos bien y eso nos generó confianza y entonces seguimos insistiendo hasta que logramos el empate y pudimos tener la victoria.

¿A qué porcentaje de su nivel está el equipo?

Es imposible para mí contestar porque no sé cuánto vamos a crecer aunque es nuestra idea hacerlo y lo regulares que vamos a ser a nivel de esfuerzo y mentalidad. Tenemos una mejor plantilla que el año pasado pero eso no quiere decir que tengamos un funcionamiento mejor como equipo pero tenemos posibilidades de que sea así. Dominar estas situaciones es importante y nos va a llevar a ser competitivos. Tenemos que ir despacio, ser humildes, prudentes y demostrar ser un equipo los 90 minutos. Si lo logramos cada jornada, la sensación es que va a ser muy difícil ganarnos.

¿Le preocupa el estado físico de Garay?

Me preocupa la lesión de cualquier jugador porque te resta competitividad. No será mucha cosa, venía con molestias en la rodilla y hemos intentado dosificarle a lo largo de la semana. Esperemos que no sea nada y que está rápido con nosotros.

El Cholo habla maravillas de usted y del Valencia CF. ¿Es una inspiración el modelo del Atlético?

Para mí, Simeone es un referente por todo lo que transmite, por cómo modificó la forma de competir y la regularidad. Llegó, la dinámica cambió, ganó y siguió ganando. Y algo que para mí es imposible, estar 7 u 8 años en un club. Creo que es una situación en la que nos podemos fijar, pero cada equipo tiene su historia y su manera de concebir el fútbol. Cada club es diferente. Ojalá el Valencia, conmigo o sin mí, sea capaz de acercarse mucho al Atlético.