La Ley de Murthy con Rodrigo

El presidente del Valencia CF, Anil Murthy, aseguraba en los micrófonos de 'Tribuna Deportiva' que en el club de Mestalla no hay constancia de ninguna oferta procedente del Real Madrid por el delantero Rodrigo Moreno. Además, el dirigente añadía que el deseo del futbolista sigue siendo el mismo, quiere permanecer en el Valencia y disputar la Champions League para la que se clasificó el equipo de Marcelino García Toral con la cuarta plaza de la Liga 17/18. Murthy es contundente al indicar también que el club puede permitirse la continuidad del hispano-brasileño y el fichaje del portugués Gonçalo Guedes, por el que hay desde hace muchos meses una oferta de 40 millones de euros encima de la mesa del PSG.

«Sí, es muy difícil, pero con algunas operaciones podemos tener a los dos. En general, hay que vender para fichar. Al final el proyecto financiero tiene que ser estable y sostenible. Luego la entidad debe estar cada temporada en la Liga de Campeones, eso es algo muy importante. Financieramente, hay que sobrevivir con algunas operaciones para conformar equipos que nos mantengan en la Champions», explicaba el presidente en la 97.7 Radio Levante.



Esta pasada temporada, por ejemplo, el Valencia CF ha mitigado el déficit en su presupuesto con la venta por 40,4 millones de Joao Cancelo a la Juventus de Turín. Para el balance siguiente se contabilizan ya los traspasos de Montoya (6,5) y Maksimovic (5,5) y el ingreso por la salida de Zaza. «Hay muchas maneras de abordar este problema financiero –en referencia a reunir en la plantilla a Rodrigo y Guedes–, pero lo tenemos controlado», añade. El presidente se refería a algún traspaso importante el próximo curso y, por supuesto, al objetivo de consolidarse año a año en Champions, empezando por avanzar más allá de la fase de grupos en la presente campaña, lo que doblaría los ingresos iniciales en función del rendimiento deportivo.

Guedes y... Rodrigo. Estos son los dos nombres que traen de cabeza al valencianismo. ¿Qué va a pasar con el hispano-brasileño? «Sabemos todos que Lopetegui conoce a Rodrigo, lo que pasa dentro del Madrid no lo sabemos. Lo que sé yo son estas tres cosas: Rodrigo es un jugador muy importante con un valor muy alto, él quiere jugar aquí con nosotros y la cláusula es de 120 millones», contesta. Es la Ley de Murthy. Poco después, sonreía cuando le preguntaron si hace un mes hubieran aceptado 60 'kilos' por Rodrigo. "No pusimos 120 sin analizar el mercado. Cada día las cosas cambian, hay que ver qué pasa, repito tres cosas: es importante para el Valencia, quiere jugar aquí y la cláusula son 120 millones».

«Casi a 15 días de acabar el mercado tenemos el equipo. Un equipo muy competitivo. No hemos fichado a jugadores caros, no hemos hecho locuras. Hemos hecho todo con un plan, con tranquilidad y los jugadores que estaban en la lista hoy ya están con nosotros», se congratula el presidente, que reitera que el Valencia CF no va a caminar por la senda de grandes desembolsos. «Siempre existe esa tentación de fichar a los mejores porque estamos en la Champions. La estrellas cuestan mucho dinero... ¿Dónde están las estrellas? Están en nuestra cantera, ahí hay que trabajar».



Murthy asegura, en este sentido, que el modelo de Peter Lim no pasa por fichajes de 60 u 80 millones, sino por una Acadèmia para la que dice aumentará la inversión actual de nueve millones, «probablemente, por encima de los diez». «Después de la salida de Alexanko revisamos todo en la cantera. Fue importante proteger a los mejores. ¿Por qué vamos lejos de València para fichar menores de 16? Tenemos ejemplos de algunos casos a los que formamos y les dimos mucho y se fueron... Hay que buscar a los talentos aquí, tienen el escudo en el corazón, a la familia, los amigos. Tienen mucho más sentido empezar aquí, en casa. Por eso debemos trabajar con las escuelas de la Comunitat», detalla.

De regreso a Guedes, Murthy habla claro. El Valencia CF confía en su fichaje, el portugués está poniendo de su parte y el PSG no cuenta con él. Eso sí, el presidente lanzaba una especie de órdago a los parisinos afirmando que la propuesta no subirá y se muestra «seguro» de si finalmente Guedes no puede venir el equipo de Marcelino «va a competir al máximo nivel».

«Hoy tenemos dos jugadores en todos los puestos. Ahora con Cheryshev tenemos uno en el extremo izquierdo. Si Guedes viene, muy bien, si no ya tenemos un equipo muy competitivo... Guedes quiere venir, es así desde siempre. El Valencia hizo una oferta importante desde hace mucho tiempo y entiendo que como cualquier club buscan sacar el máximo dinero posible por su jugador... Aquí es donde Guedes puede crecer como jugador».

¿Peter Lim está dispuesto a fichar al '7' portugués a toda costa? «Hay buena sintonía con el PSG. No vamos a hacer locuras. Ellos tienen nuestra oferta y no la vamos a cambiar. Siempre ha sido la misma, se trata de una propuesta sencilla y con sentido para los dos clubes. Si el PSG encuentra una oferta mejor, lo entenderé», respondía Anil antes de sonreír porque esa misma tarde cerraba el mercado italiano y días antes lo había hecho el inglés. La oferta del Valencia CF por Guedes cada vez tiene menos competencia.