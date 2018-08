"Ryan me dijo que en el Brighton sería feliz"

Martín Montoya vuelve a sentirse protagonista. El lateral de Viladecans fue titular en su debut con el Brighton de la Premier League y las cosas difícilmente podrían haber empezado mejor para él. Titular, noventa minutos y victoria ante el Manchester United de Mourinho –y Andreas Pereira, que también fue actor principal en la contienda del American Express Community Stadium– para comenzar a asentarse a las órdenes de Chris Hughton.

El ex valencianista concedió una entrevista en la previa del encuentro a los medios oficiales de los seagulls y dejó algún detalle interesante sobre su salida del Valencia CF en el último día de mercado en la Premier League. "Quería probar algo nuevo, voy a jugar en la Premier en un equipo que ha mostrado confianza y interés en mí", comienza a relatar.

Sobre la mesa, el lateral derecho tenía varias ofertas hasta última hora, entre ellas la del Betis o la del Fulham pero finalmente se decantó por el Brighton, una elección en la que jugó una influencia decisiva el guardameta ex valencianista Mat Ryan, fichado por los ingleses hace justo un año.

"Hablé con Mat y me dijo que el estadio y el club eran muy buenos y el equipo quería jugar al fútbol. Me dijo que sería feliz aquí y que me iba a adaptar rápido porque hay mucha gente en el club que habla castellano, algo que iba a facilitar las cosas", relata el futbolista, que explicó también los motivos de su marcha: "Después de un año difícil nos metimos en la Champions, hubo más estabilidad en el club y solo tuvimos un entrenador en toda la temporada pero tomé la decisión salir del Valencia CF. Firmaron un lateral derecho, Piccini, y yo estaba pensando en salir porque no jugué mucho fuera en casa en la segunda mitad de la temporada...". El de Viladecans, que deja en caja 7 millones de euros, comienza con buen pie su aventura en Inglaterra.