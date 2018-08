Mateu Alemany habla sobre Rodrigo y el Real Madrid

Guedes y Rodrigo. Son los dos nombres que ocupan en esta recta final del mercado la mente de Mateu Alemany, director general del Valencia CF. Uno porque el deseo tanto del club como de los aficionados es poder traerlo antes del 1 de septiembre para poner la guinda a la plantilla del Centenario, y el otro porque está día sí y día también en los medios de la capital como posible fichaje del Real Madrid.

El gran partido de Rodrigo Moreno, culminado con el golazo del empate ante el Atlético de Madrid, estuvo en boca de todos. Mateu no se inmuta por ese supuesto interés madridista y, cuando le preguntaron los compañeros de BeIN LaLiga, esta fue su respuesta: «Rodrigo es muy importante para nosotros y queremos que se quede». ¿Hay interés o posible oferta del Real Madrid por hacerse con sus servicios,? Más contundente todavía: «No me constan contactos. Si ponen 120 millones de euros no podemos hacer nada, pero veo a Rodrigo muy feliz de estar aquí y muy motivado».



Y una más: ¿Tiene el Valencia CF que vender a Rodrigo para poder fichar a Gonçalo Guedes? A esta pregunta ya respondía días atrás el presidente Anil Murthy, pero Alemany lo vuelve a explicar: "Guedes y Rodrigo son situaciones que no no tienen absolutamente nada que ver, no están supeditadas la una a la otra". En este sentido, Murthy explicaba días atrás en SUPER que, aunque es difícil porque supone un esfuerzo económico y financiero importante, el Valencia CF puede tenerlos a los dos en la plantilla y de hecho ese es el objetivo.

Florentino no quiere a Rodrigo