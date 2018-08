Roncero desvela por qué Lopetegui quiere fichar a Rodrigo

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no quiere fichar a Rodrigo Moreno y, tal como informa este martes el diario As, tampoco está por la labor de complacer a Lopetegui con la llegada de ningún otro delantero porque entienden que "no hace falta otro nueve". Sin embargo, este diario madridista desvela también cuál es la razón por la cual el entrenador del Real Madrid está empeñado en fichar al futbolista del Valencia CF.

Según una información que firma Tomás Roncero, redactor jede de As y colaborador habitual en El Chiringuito de Josep Pedrerol, "a diez días del cierre del mercado de contrataciones, el nombre que se ha perfilado con mayor peso en la tabla de candidatos es Rodrigo Moreno, el nueve titular del Valencia. Asumida la imposibilidad de afrontar las contrataciones de delanteros 'top' como Cavani, Kane o Lewandowski, el técnico considera que Rodrigo podría ser un complemento perfecto para la plantilla".



Así pues, según esta versión el Real Madrid considera que Rodrigo Moreno está en un escalón inferior y, de hecho, en esta misma información se dice que "los responsables del club creen que su cláusula, 120 millones, es excesiva, consideran que un precio razonable sería en torno a los 60 millones". Mateu, tras el partido ante el Atlético, volvió a remitir a la cláusula del delantero.