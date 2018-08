El Benfica da más opciones al Valencia

En la noche del miércoles 29 el Valencia CF conocerá si a la mañana siguiente mantendrá su posición en el tercero de los bombos del sorteo de la fase de grupos de la Champions League o, por el contrario, cae al cuarto y último. Para quedarse en el tercer escalón, según el coeficiente UEFA de los 32 equipos que jugarán la fase final, es necesario que en esta cuarta ronda de la Liga de Campeones se estrelle por el camino, al menos, uno de estos tres equipos: Benfica, Salzburgo y PSV. Después de los partidos de ida disputados el martes el que más complicado lo tiene es el Benfica, ya que empató en casa (1-1) con el subcampeón griego, el PAOK de Salónica. El Salzburgo, por su parte, igualó en Belgrado sin goles con el Estrella Roja y el PSV se impuso en Bielorrusia al BATE Borisov (2-3).

El PAOK, que firmó las tablas en Lisboa en el minuto 76 con un gol del egipcio Warda, se ha ganado en estas eliminatorias previas a los grupos la fama de 'mata gigantes'. Este verano el club presidido por el polémico presidente Ivan Savvidi ya ha dejado en la cuneta al Basilea, décimo octavo club del ranking, y al Spartak de Moscú. Savvidi fue sancionado en marzo por la liga griega con tres años sin poder pisar un estadio heleno después de que amenazase al árbitro en un partido frente al AEK de Atenas. El presidente del PAOK, en cambio, sí estuvo en la Luz, donde los suyos cosecharon un buen resultado con vistas al choque de vuelta.

El Benfica, campeón de Europa en 1961 y 1962, sufrirá el próximo miércoles en Grecia al no poder pasar del empate a uno en la ida. Un resultado inimaginable ante el sinfín de ocasiones de las que gozó el conjunto lisboeta en la primera mitad, aunque finalmente sólo pudo batir desde el punto de penalti al meta griego Paschalakis. El mejor del PAOK. El gol desde los 11 metros del ex del Atlético Pizzi no amedrentó a los griegos, empeñados en llegar por primera vez en su historia a la fase de grupos de la Champions. La pasión de 28.000 seguidores en su estadio de La Tumba –llamado así por el distrito en el que se sitúa– y la dura defensa que tienen son los argumentos de los de Salónica para tumbar a un Benfica que acusó la baja de Jonas en ataque. Si el PAOK pasa iría al cuarto bombo y también podría tocar en suerte al VCF.



Pendientes de PSV y Salzburgo

Un gol del joven Malen a falta de un minuto para la conclusión permitió al PSV Eindhoven acercarse a la fase de grupos de la Liga de Campeones, tras ganar 2-3 al BATE. Los bielorrusos se habían adelantado gracias al gol en el minuto 9 del finlandés Tuominen, lo que espoleó al PSV. Los holandeses empataron a 1-1 merced a un penalti convertido por el uruguayo Pereiro. Lozano hizo el 1-2 a la hora de partido, ventaja neutralizada en el 88' por el ex del Barça Hleb. La alegría duró muy poco al conjunto bielorruso.

El Salzburgo, por su lado, deberá ofrecer un plus en casa para eliminar en la vuelta al correoso Estrella de Belgrado; si bien parte con cierta ventaja tras salir indemnes del partido en la capital de Serbia.

Este miércoles se disputan dos eliminatorias más, sin incidencia para la posición del Valencia en los bombos. Ajax o Dinamo estarán en la fase de grupos y los suizos del Young Boys o el Dinamo de Zagreb.