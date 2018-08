La verdad del ´Caso Rodrigo´

La postura firme del Valencia CF de remitir a la cláusula de rescisión ha terminado por echar atrás el empeño de Julen Lopetegui de hacerse con Rodrigo Moreno, el delantero que encaja al nuevo entrenador madridista y que había pedido a su presidente. El Real Madrid no intentará negociar el fichaje de Rodrigo ni abonará la cláusula de rescisión de 120 millones de euros de aquí al cierre del mercado de transferencias en LaLiga el próximo 31 de agosto. Es la noticia de El Golazo de GOL este martes y que viene a confirmar la información publicada horas antes por SUPER. A pesar de que se trata de una petición de Julen Lopetegui para reforzar su línea de ataque, Florentino Pérez no está dispuesto a llegar a la cantidad que exige el Valencia CF por su su delantero y salvo cambio de planes no lo intentará.

La noticia de la cadena GOL es textualmente así: "Para tranquilizar a los aficionados del Valencia CF, Mateu Alemany, el director general del club, ya sabe que el Real Madrid no está interesado en fichar a Rodrigo. Ha habido una fuente del Madrid que le ha dicho, 'Mateo, tranquilo, que todo esto que está saliendo no es cierto, no tenemos ningún interés en fichar a Rodrigo', que es una cosa que el Valencia CF quiere, quiere seguir con el jugador, así que va a seguir porque el Real Madrid ya le he dicho al Valencia CF que no tiene ningún interés en Rodrigo". Una manera muy particular de enfocar la realidad porque lo que ha echado atrás esta posible operación es el mensaje enviado por el club de Mestalla y por el propio futbolista, que por activa y por pasiva han declarado que no hay interés ni por vender ni por marcharse respectivamente. Y además han actuado en consecuencia.

El Valencia CF y Mateu Alemany, que como norma no acostumbran a desvelar conversaciones privadas entre clubs, ni confirman ni desmienten una noticia que viene a desmontar todo el acoso a que están siendo sometidos el jugador y el propio Valencia CF desde hace días en los medios de comunicación de la capital. Se ha llegado a hablar de "pacto" para la salida del delantero por 60 millones, de que el futbolista "abre la puerta" al Real Madrid o que el Valencia CF está esperando vender a Rodrigo para fichar a Guedes. Nada de nada.

La postura del Valencia CF no ha podido ser más clara y de manera especial en los últimos días, con declaraciones rotundas de su presidente, director general y entrenador hablando de que Rodrigo no está en venta y que sólo es posible su salida por la cláusula que club y jugador aceptaron firmar el pasado mes de diciembre, cuando se cerró su ampliación de contrato hasta el 30 de junio de 2022. Florentino, al parecer, no solo habría renunciado a Rodrigo sino a ficharle un delantero más a Lopetegui. Por su cabeza no pasa pagar por un posible suplente más de lo que consiguió sacarle a la Juventus por su gran estrella, Cristiano Ronaldo.



Prioriza el proyecto

El propio Rodrigo Moreno, aunque en Madrid cambian el sentido de sus palabras, ha mantenido siempre su mismo discurso de que se quiere quedar. No ha habido fisuras ni signos de debilidad a pesar de que, evidentemente, podría haber sido una operación interesante para el Valencia CF y un ingreso importantísimo en un momento en que el club, tal como reconoció el propio Mateu, cerró el ejercicio 2017/18 con pérdidas por encima de los 25 millones de euros. El club, por tanto, ha priorizado el proyecto deportivo antes que cualquier otra cosa y el delantero, que atraviesa por su mejor momento como lo demuestra sus goles en este mes de agosto, solo podría haberse marchado abonando la cláusula, una situación que el Valencia CF no habría podido evitar.